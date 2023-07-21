Bodrum’da Ajda Pekkan rüzgârı

Haberin Devamı

Süperstar Ajda Pekkan önceki akşam KerkiSolfej’in düzenlediği BtcTurk 10. Yıl Konserleri kapsamında Bodrum Antik Tiyatro’da hayranlarıyla buluştu. Ajda Pekkan günler öncesinden konserin biletlerini tüketen hayranlarına “Bana gösterdiğiniz yoğun ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. Hepiniz benim için çok kıymetlisiniz. İyi ki varsınız” diyerek teşekkür etti.

Konserinin ilk bölümünde kendisi izlemeye gelenler arasında yer alan Selin Geçit’i de sahne davet eden Pekkan, “Yeni neslin müziklerini çok seviyorum ve her zamanda yenilikçiler hiç durmadan üretmeye devam ediyorlar. Selin Geçit de benim çok beğendiğim bir ses” diyerek genç şarkıcıyla birlikte düet yaptı.

Haberin Devamı

Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan Ajda Pekkan, bir an olsun yerinde durmadı. Konserini alkışlar eşliğinde noktalayan başarılı sanatçı, yoğun istek üzerine hayranlarını kırmayarak bis yaptı.

Öte yandan Ajda Pekkan’ı dinlemeye gelen arasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in ablası Sevil Aliyev, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy, Coca Cola Avrupa CEO’su Stephen Lusk ve eşi, Bahar Şer, Sedef Aygün, İsmail Akkaya, Esra Oflaz, Nilüfer Küçükdeveci, Yıldız Mavitan, Türkü Turan gibi cemiyet ile sanat hayatının önde gelen isimleri de vardı.

Naz Demirkılıç - Mehtap Özdoğan - Pervin Ersoy - Emel Oysal - Meltem Gökhan