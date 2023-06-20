Bodrum tatilcileri

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GÜNLÜĞÜ 10 BİN LİRA



Yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla Bodrum’daki fiyatlardan dert yanan Demet Akalın, önceki gün ailesi ve arkadaşlarıyla beraber mütevazı bir tekne kiralayarak denize açıldı. Günlüğü 10 bin lira olan tekne, Akvaryum Koyu’na demir attı.

YAĞMUR ENGELİ



Önce yemek yiyen ekip, daha sonra güneşlenmek istedi, ancak yağmur engel oldu. Demet Akalın pareosunu çıkarıp bikinisiyle uzanırken, Okan Kurt arkadaşlarıyla keyifli bir sohbete daldı, kızları Hira ise kendi arkadaşlarıyla oyunlar oynadı.

TEK BAŞINA

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Nesrin Cavadzade de kaldığı otelin plajında objektife yansıdı. Şezlongunda uzun süre güneşlenen oyuncu, daha sonra ayağa kalkıp esneme hareketleri yaptı. Oyuncu, kumsalda bir süre tek başına yürüyüş yapıp ardından odasına döndü.

SABAH KEYFİ

Bir derginin düzenlediği etkinlik için Bodrum’a gelen Saadet Işıl Aksoy, önceki sabah uyanır uyanmaz soluğu konakladığı otelin plajında aldı. Erken saatte deniz keyfi yapan oyuncu, iskeleden suya atlayıp yarım saat yüzdü.