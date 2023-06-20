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Bodrum tatilcileri

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#Demet Akalın#Nesrin Cevadzade#Saadet Işıl Aksoy
Bodrum tatilcileri
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2023 08:31

Demet Akalın, Saadet Işıl Aksoy ve Nesrin Cavadzade tatil sezonunu Bodrum’da açtı.

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GÜNLÜĞÜ 10 BİN LİRA

Yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla Bodrum’daki fiyatlardan dert yanan Demet Akalın, önceki gün ailesi ve arkadaşlarıyla beraber mütevazı bir tekne kiralayarak denize açıldı. Günlüğü 10 bin lira olan tekne, Akvaryum Koyu’na demir attı.

Bodrum tatilcileri

YAĞMUR ENGELİ

Önce yemek yiyen ekip, daha sonra güneşlenmek istedi, ancak yağmur engel oldu. Demet Akalın pareosunu çıkarıp bikinisiyle uzanırken, Okan Kurt arkadaşlarıyla keyifli bir sohbete daldı, kızları Hira ise kendi arkadaşlarıyla oyunlar oynadı.

Bodrum tatilcileri

TEK BAŞINA

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Nesrin Cavadzade de kaldığı otelin plajında objektife yansıdı. Şezlongunda uzun süre güneşlenen oyuncu, daha sonra ayağa kalkıp esneme hareketleri yaptı. Oyuncu, kumsalda bir süre tek başına yürüyüş yapıp ardından odasına döndü.

Bodrum tatilcileri

SABAH KEYFİ

Bir derginin düzenlediği etkinlik için Bodrum’a gelen Saadet Işıl Aksoy, önceki sabah uyanır uyanmaz soluğu konakladığı otelin plajında aldı. Erken saatte deniz keyfi yapan oyuncu, iskeleden suya atlayıp yarım saat yüzdü.

Bodrum tatilcileri

 

 

 

 

 

 

 

 

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#Demet Akalın#Nesrin Cevadzade#Saadet Işıl Aksoy

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