Ünlü isimlerin Bodrum çıkarması

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Bir derginin daveti için Bodrum’a gelen Özge Gürel-Serkan Çayoğlu, Hande Doğandemir, Saadet Işıl Aksoy, Yüsra Geyik, Zeynep Tuğçe Bayat-Cansel Elçin, Hazal Türesan, Yiğit Kirazcı, Sinem Ünsal, Nesrin Cavadzade, Derin ve Deren Talu, önceki gün konakladıkları otelin plajında görüntülendi.

Güneş ve denizin tadını çıkaran ekip, bol bol fotoğraf çekerek o keyifli dakikaları ölümsüzleştirdi.

Oyuncular deniz keyfi öncesi iskelede sohbet etti.

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Ekip plajda bol bol fotoğraf çektirdi.

Hazal TüresanYüsra GeyikSaadet Işıl Aksoy

Balıklama atladı

Aslı Bekiroğlu, tatil sezonunu Bodrum’da açtı. Oyuncu önceki gün Momo Beach’teydi. Bekiroğlu iskeleden suya balıklama atlarken objektife yansıdı.

