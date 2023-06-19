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Ünlü isimlerin Bodrum çıkarması

Güncelleme Tarihi:

#Özge Gürel#Serkan Çayoğlu#Hande Doğandemir
Ünlü isimlerin Bodrum çıkarması
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2023 08:41

Ünlü isimler, bir derginin davetiyle geldikleri Bodrum’da güneş ve denizin tadını çıkardı.

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Bir derginin daveti için Bodrum’a gelen Özge Gürel-Serkan Çayoğlu, Hande Doğandemir, Saadet Işıl Aksoy, Yüsra Geyik, Zeynep Tuğçe Bayat-Cansel Elçin, Hazal Türesan, Yiğit Kirazcı, Sinem Ünsal, Nesrin Cavadzade, Derin ve Deren Talu, önceki gün konakladıkları otelin plajında görüntülendi.

Ünlü isimlerin Bodrum çıkarması

Güneş ve denizin tadını çıkaran ekip, bol bol fotoğraf çekerek o keyifli dakikaları ölümsüzleştirdi.

Ünlü isimlerin Bodrum çıkarması

Oyuncular deniz keyfi öncesi iskelede sohbet etti.

Ünlü isimlerin Bodrum çıkarması

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Ekip plajda bol bol fotoğraf çektirdi.

Ünlü isimlerin Bodrum çıkarması

Hande Doğandemir
Ünlü isimlerin Bodrum çıkarması

Hazal Türesan
Ünlü isimlerin Bodrum çıkarması

Yüsra Geyik
Ünlü isimlerin Bodrum çıkarması

Serkan Çayoğlu
Ünlü isimlerin Bodrum çıkarması

Saadet Işıl Aksoy

Balıklama atladı

Aslı Bekiroğlu, tatil sezonunu Bodrum’da açtı. Oyuncu önceki gün Momo Beach’teydi. Bekiroğlu iskeleden suya balıklama atlarken objektife yansıdı.

Ünlü isimlerin Bodrum çıkarması




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#Özge Gürel#Serkan Çayoğlu#Hande Doğandemir

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