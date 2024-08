'Birbirimize olan tutkumuz hiç bitmiyor'

Haberin Devamı

◊ “Alacağı Olsun” adlı yeni şarkınızla “nostaljik bir yolculuk” vaat ediyorsunuz. Neden nostaljik bir çalışma yapmak istediniz?

- Eski sound’ları, şarkılarda kullanılan synth seslerini her zaman severek dinledim, beni hep etkiledi. Yeni ve hızlıca tüketilen müzikler ve sound’lar bana duygudan biraz uzak gibi geliyor. Bazen duyduğunuz bir ses sizi bambaşka duygulara sürükler, sırf onun için bile şarkıyı dinlemeyi seçersiniz. Kariyerime geri dönüp baktığımda benim de nostalji hissini verecek şarkım olsun istedim.

◊ “Nostalji” dendiğinde eski şarkıların söylenmesi akıllara gelir. Siz ise yeni bir şarkıyı nostaljik versiyonla sunuyorsunuz. Bunu nasıl başardınız?

- Yeni ve eskiyi harmanladık bir nevi. Ozan’a (Doğulu) kafamda canlandırdığım sesleri tarif etmeye çalıştım, o daha iyisini buldu. Şarkıya nostalji ruhunu Ozan kattı.

KEŞKE GEÇMİŞE IŞINLANABİLSEYDİM

◊ Peki 80’ler ve 90’lar deyince sizin aklınıza ilk neler geliyor?

- Her anlamda mutluluk geliyor. Yapılan her şarkının hak ettiği değeri görmesi, sevilmesi, insanların onları kendi duyguları gibi sahiplenmesi; bunlar çok iyi örnekler benim için. Şu an radyoda, yolda, ansızın eskilerden bir şarkı duyduğumuzda sadece ve sadece geçmişe dönüyoruz ve bir tebessüm beliriyor yüzümüzde. Aksini yaşayanı daha hiç duymadım.

◊ O yıllarda yaşasaydınız yine müzikle ilgilenir miydiniz?

- Asıl o yıllarda müziğini doyasıya yapan, devamlı üreten bir insan olmak isterdim. Her şey daha zor görünse de bir o kadar kolaymış aslında. Seçenek daha az, güzel şarkı çok, üstelik çoğu kaliteli... Klipten aranjöre, styling’den şarkı sözüne hepsi hak ettiği yeri görmüş. Ozan hep “Keşke 1000 tane şarkı daha üretseymişim o dönem” der. Keşke ben de ışınlanabilseydim.

◊ Hangi çağın insanısınız; geçmişin mi, şimdinin mi, geleceğin mi?

- Geçmişin kesinlikle. Maalesef ne müziğe ne dünyaya dair iyi bir gelecek görebiliyorum. Bu sebepten eskilere daha sıkı sarılıyorum.

KENDİNİ ÇOK BEĞENEN BİRİ DEĞİLİM

◊ Şarkınıza ilgi nasıl şu anda?

- Besteciliğimi, kalemimi tatmin eden bir geri dönüş alıyorum. Benim için kâfi. Dinlenmesi de iyi. Sonu yok bunun, neticede her zaman daha iyisini yapmak için çalışacağım.

◊ Güzelliğiniz de konuşuluyor. Bu sizi mutlu ediyor mu?

- Açıkçası güzelliği konuşurken mahcup hissediyorum. Görüp “güzel” diyorlarsa ne mutlu. Benim için güzellik kavramı sadece dışarıdan nasıl göründüğün değil. Bu düşünce yapısı biraz sığ geliyor bana. Yaş aldıkça hele, bambaşka oluyor. Kendini çok beğenen biri değilim. Fakat kendini her daim çok seven biriyim.

◊ Formunuzu korumak için uyguladığınız rutinler neler?

- Yemeklerimi kendim yapıyorum, vejetaryen besleniyorum. Bu, sağlıklı şeylerle kafayı bozduğum anlamına gelmesin. Fakat yediğin, içtiğin her şey dış görünüşüne yansıyor. Özellikle 30 yaşını geçtikten sonra daha çok içten desteklemeye başlıyorsun formunu, güzelliğini. İşim gereği hareketli bir hayatım var, onun da fiziğime iyi geldiğini düşünüyorum. Eskiden yaptığım spor ve balenin ekmeğini yiyorum. Her sene botoksumu yaptırıyorum, cildime yatırım yapıyorum. Gül suyu en favori toniğim, vazgeçemiyorum. Ve buz kompresi, yüzümü dinç tutan en büyük etken.

BİRBİRİMİZE OLAN TUTKUMUZ HİÇ BİTMİYOR

◊ Ozan Doğulu’yla hem müziği hem de hayatı paylaşıyorsunuz. İkisi arasındaki dengeyi nasıl kuruyorsunuz?

- Güzel bir denge içindeyiz. Birbirimize saygı duyuyoruz ve tutkumuz hiç bitmiyor. Her daim aynı yolda beraber yürümek bizi daha çok birbirimize bağlıyor. Onunla yaşadığım hayat içerisinde, her an müziğine maruz kalmak benim için büyük şans. Ve aşk...

◊ Müziğin ilişkinizdeki etkisini nasıl tanımlarsınız?

- Ozan’ı tanımadan önce müziğine hayrandım ve platonik bir âşıktım. Yıllar sonra kader bizi bir araya getirdiğinde hiç kopmayacağımızı biliyordum. Müzik ona olan aşkımı katbekat artıran en önemli faktördü.

ROMANTİZM BANA BAYIK VE SIKICI GELİYOR

◊ Ozan Bey’le birlikte çalışmanın en sevdiğiniz ve en sevmediğiniz yönleri neler?

- En sevdiğim yönü, çalışırken gerçekten düşüncelerimi dinlemesi, değer vermesi ve onları gerçekleştirmek için saatlerce uğraşması. Hiçbir zaman “Ben bilirim” deyip üstünlük kurmadı, aksine içimdeki cevheri açığa çıkarmaya çalıştı. Sıfır ego ve bu nadir bulunan bir değer. Sevmediğim yönü ise tam diyemesem de çok zor beğenmesi.

◊ İlişkinizde romantik taraf kimdir?

- İkimiz de romantik değiliz. Aksine çok eğlenen, komik bir çiftiz. Romantiklik durumu bana biraz bayık ve sıkıcı geliyor. Plansız, anı yaşamak en keyiflisi.

◊ Peki ya en dominant taraf?

- Ozan pamuk gibidir, her daim “Peki karıcığım, sen nasıl istersen” modunda. Dominantlık benim işim maalesef.

Evlenmeyiz demiyoruz hayatın akışındayız

◊ Uzun süredir birliktesiniz. Herkesin aklına gelen soru; evliliği düşünüp düşünmediğiniz. İlk ağızdan alsak cevabı?



- Evli gibi yaşıyoruz hayatı, aynı evde her an yan yana. “Evlenmeyiz” de demiyoruz, “Evlenmeliyiz” de. Hayatın akışına kapıldık gidiyoruz. Böyle o kadar güzel ki, büyüsü bozulmasın birbirimize yükleyeceğimiz gereksiz sorumluluklarla.