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Bir yılbaşı gecesi ansızın gittin, o soğuk gecenin ağırlığı hâlâ içimizde

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#Tahir Seçkin Kapani#Tuğba Özerk#Günay Kapani
Bir yılbaşı gecesi ansızın gittin, o soğuk gecenin ağırlığı hâlâ içimizde
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2024 08:08

Tuğba Özerk 31 Aralık 2011'de kalp krizi sonucunda hayatını kaybeden babası Tahir Seçkin Kapani'nin ölüm yıldönümünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı.

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Babasının ve annesinin yer aldığı bir fotoğrafı paylaşan şarkıcı altına şu notu düştü;

“Canım yeşilli mavilim,

Annemin en sevgilisi, bizim kahramanımız, babamız…

Bir yılbaşı gecesi ansızın gittin, o soğuk gecenin ağırlığı hâlâ içimizde.

Seninle gülen gözlerimiz, seninle tamamlanan evimiz artık sessiz…

Her yılbaşında, her mevsimde, her nefeste boşluğun bizimle.

Senin sıcaklığını, o eşsiz huzurunu, en çok da sarılışını özledik.

Sonsuzluğa uzanan sevgimiz, dualarımız ve hasretimizle… Hep kalbimizdesin.”

Bir yılbaşı gecesi ansızın gittin, o soğuk gecenin ağırlığı hâlâ içimizde

ÜNLÜ BABALAR VE KIZLARI

Canlandırdıkları karakterler, seslendirdikleri şarkılar ile hafızalarımızda yer eden ünlü isimler mesleklerinde olduğu kadar özel hayatlarında da başarılılar... Bazıları ünlü bir oyuncu, bazıları ise şarkıcı... Hepsinin ortak noktası ise baba olmaları... İşte ünlü isimler ve kızları..

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AZİZ VE DOĞA RUTKAY

Tiyatro sanatçısı Rutkay Aziz’in kızı Doğa Rutkay, İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olup tiyatro, sinema ve televizyon hayatına atıldı. Film, dizi ve reklam filmlerinde oynadı. “Babam bir oyuncudan ziyade büyük bir tiyatro adamı. En aşık olduğum huyu da efendiliği” diyor.

Bir yılbaşı gecesi ansızın gittin, o soğuk gecenin ağırlığı hâlâ içimizde

ÖZTÜRK VE SEREN SERENGİL

Türk sinema ve tiyatro dünyasına damga vuran isimlerden olan Öztürk Serengil’in kızı Seren Serengil, babasının yolundan ilerledi. 5 yaşındayken babası ile ilk filminde rol aldı. Seren Serengil şarkıcılığın yanı sıra oyunculuk da yaptı. Serengil son olarak televizyon programlarında sunucu olarak görev alıyor.

Bir yılbaşı gecesi ansızın gittin, o soğuk gecenin ağırlığı hâlâ içimizde

TANJU VE BERGÜZAR KOREL

Ekranların sevilen ismi Bergüzar Korel hem anne hem de babası sanatçı olanlar isimlerden. Film, dizi ve reklamlardan tanıdığımız Bergüzar Korel'in babası Türk sinemasının önemli oyuncu ve yönetmenlerinden biri olan Tanju Korel… Annesi ise oyuncu Hülya Darcan.

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Bir yılbaşı gecesi ansızın gittin, o soğuk gecenin ağırlığı hâlâ içimizde

CİHAN VE YAĞMUR ÜNAL

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Bir yılbaşı gecesi ansızın gittin, o soğuk gecenin ağırlığı hâlâ içimizde

RASİM - PELİN ÖZTEKİN

'Orta Oyuncular' geleneğinden gelen Rasim Öztekin, kızı Pelin'in oyuncu olmasını hiç istemedi. Fakat o baba sözü dinlemedi ve ondan gizli oyunculuğa başladı. İlk rolü de Hayat Bilgisi dizisinde oldu. Kızını ekranda gören Öztekin, şaşırdı fakat durumu kısa sürede kabullendi. Çünkü Öztekin tıpkı diğer isimler gibi tiyatro sahnesinin tam içerisinde doğmuştu. Ferhan Şensoy, Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Yasemin Yalçın... BKM Atölye oyuncularına başlayıp, elinde büyüdüğü isimlerin öğrencisi olunca da bu mesleğe tamamen giriş yapmış oldu.

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Bir yılbaşı gecesi ansızın gittin, o soğuk gecenin ağırlığı hâlâ içimizde

SELÇUK - ÖZGE BORAK

Türkiye'nin ünlü baletlerinden Selçuk Borak, aynı zamanda bir müzikal sanatçısı ve dizilerde de rol alıyor. Eşi Buket Borak balerin, oğlu Selim Borak bir balet fakat kızı Özge Borak bir tiyatro ve müzikal oyuncusu. İstanbul Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Borak, babası ile aynı müzikallerde de sahne aldı, çok sayıda dizi projesinde yer alıp ekranlarda boy gösterdi.

Bir yılbaşı gecesi ansızın gittin, o soğuk gecenin ağırlığı hâlâ içimizde

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#Tahir Seçkin Kapani#Tuğba Özerk#Günay Kapani

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