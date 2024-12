Haberin Devamı

Babasının ve annesinin yer aldığı bir fotoğrafı paylaşan şarkıcı altına şu notu düştü;

“Canım yeşilli mavilim,

Annemin en sevgilisi, bizim kahramanımız, babamız…

Bir yılbaşı gecesi ansızın gittin, o soğuk gecenin ağırlığı hâlâ içimizde.

Seninle gülen gözlerimiz, seninle tamamlanan evimiz artık sessiz…

Her yılbaşında, her mevsimde, her nefeste boşluğun bizimle.

Senin sıcaklığını, o eşsiz huzurunu, en çok da sarılışını özledik.

Sonsuzluğa uzanan sevgimiz, dualarımız ve hasretimizle… Hep kalbimizdesin.”

ÜNLÜ BABALAR VE KIZLARI

Canlandırdıkları karakterler, seslendirdikleri şarkılar ile hafızalarımızda yer eden ünlü isimler mesleklerinde olduğu kadar özel hayatlarında da başarılılar... Bazıları ünlü bir oyuncu, bazıları ise şarkıcı... Hepsinin ortak noktası ise baba olmaları... İşte ünlü isimler ve kızları..

Haberin Devamı

AZİZ VE DOĞA RUTKAY

Tiyatro sanatçısı Rutkay Aziz’in kızı Doğa Rutkay, İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olup tiyatro, sinema ve televizyon hayatına atıldı. Film, dizi ve reklam filmlerinde oynadı. “Babam bir oyuncudan ziyade büyük bir tiyatro adamı. En aşık olduğum huyu da efendiliği” diyor.

ÖZTÜRK VE SEREN SERENGİL

Türk sinema ve tiyatro dünyasına damga vuran isimlerden olan Öztürk Serengil’in kızı Seren Serengil, babasının yolundan ilerledi. 5 yaşındayken babası ile ilk filminde rol aldı. Seren Serengil şarkıcılığın yanı sıra oyunculuk da yaptı. Serengil son olarak televizyon programlarında sunucu olarak görev alıyor.

TANJU VE BERGÜZAR KOREL

Ekranların sevilen ismi Bergüzar Korel hem anne hem de babası sanatçı olanlar isimlerden. Film, dizi ve reklamlardan tanıdığımız Bergüzar Korel'in babası Türk sinemasının önemli oyuncu ve yönetmenlerinden biri olan Tanju Korel… Annesi ise oyuncu Hülya Darcan.

Haberin Devamı

CİHAN VE YAĞMUR ÜNAL

Sanatçı Türkan Şoray ve tiyatrocu Cihan Ünal’ın kızı Yağmur, sinema filmlerinde ve TV programlarında görev aldı. Sosyoloji mezunu olan Yağmur babası için, “Hayranlığım çok küçükken başladı ve öyle devam etti. Evita’daki ‘Che Guavera’ hali, hafızamdan hiç silinmedi. Hem babam, hem de çok eğlenceli bir arkadaşım” diyor.

RASİM - PELİN ÖZTEKİN

'Orta Oyuncular' geleneğinden gelen Rasim Öztekin, kızı Pelin'in oyuncu olmasını hiç istemedi. Fakat o baba sözü dinlemedi ve ondan gizli oyunculuğa başladı. İlk rolü de Hayat Bilgisi dizisinde oldu. Kızını ekranda gören Öztekin, şaşırdı fakat durumu kısa sürede kabullendi. Çünkü Öztekin tıpkı diğer isimler gibi tiyatro sahnesinin tam içerisinde doğmuştu. Ferhan Şensoy, Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Yasemin Yalçın... BKM Atölye oyuncularına başlayıp, elinde büyüdüğü isimlerin öğrencisi olunca da bu mesleğe tamamen giriş yapmış oldu.

Haberin Devamı

SELÇUK - ÖZGE BORAK

Türkiye'nin ünlü baletlerinden Selçuk Borak, aynı zamanda bir müzikal sanatçısı ve dizilerde de rol alıyor. Eşi Buket Borak balerin, oğlu Selim Borak bir balet fakat kızı Özge Borak bir tiyatro ve müzikal oyuncusu. İstanbul Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Borak, babası ile aynı müzikallerde de sahne aldı, çok sayıda dizi projesinde yer alıp ekranlarda boy gösterdi.