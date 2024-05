Bir kez daha Eurovision’da

Haberin Devamı

2003 yılında Eurovision’da ülkemize birincilik getiren Sertab Erener, yıllar sonra yeniden Eurovision Müzik Yarışması sahnesinde yer almaya hazırlanıyor.

İsveç’in Malmö şehrinde gerçekleşecek yarışmada eski Eurovision yıldızları da yarı finallerde şarkı söyleyecek. Yarışmanın 7 Mayıs’taki birinci yarı finalinin konuğu İsveç’in ünlü pop yıldızı Benjamin Ingrosso olacak.

9 Mayıs Perşembe akşamındaki ikinci yarı finale ise daha önce Eurovision’da birincilik kazanan kadın sanatçılar misafir olacak. Gecede Sertab Erener, “Everyway That I Can” şarkısını seslendirecek. 2005’te Yunanistan’a birinciliği getiren Helena Paparizou “My Number One” ve 1999’da İsveç’i birinci yapan Charlotte Perrelli ise “Take Me to Your Heaven” şarkısıyla sahnede yer alacak.



Everyway That I Can’in farklı versiyonu



Sertab Erener, Eurovision davetini aldığı andan beri sıkı bir hazırlık sürecinde olduğunu belirtti. Sanatçı, “Everyway That I Can” şarkısının daha önce duyulmamış bir versiyonunu bu geceye özel Malmö Arena’da söyleyecek.

68. Eurovision Şarkı Yarışması’nın büyük finali ise 11 Mayıs Cumartesi gecesi gerçekleşecek. Yarışmanın yabancı hayranları sosyal medya hesaplarından Sertab Erener’i yeniden sahnede görecekleri için çok heyecanlı olduklarını yorumlarda dile getirdi ve şu notları yazdılar: “Türkiye’yi Eurovision’da yeniden görmek çok güzel olacak. Kraliçe geri dönüyor.”