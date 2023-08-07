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Bir dönemin yıldız ismi Bodrum’da aşka geldi!

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#Yasemin Yürük#Semih Pilosof#Ece Erken
Bir dönemin yıldız ismi Bodrum’da aşka geldi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2023 10:21

Bir döneme damga vuran Hepsi grubu üyesi Yasemin Yürük, sevgilisi Semih Pilosof ile Bodrum’da tatilde.

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Sevgililer önceki gün Ortakent’teki bir plajda objektife takıldı.

Çiftin denize girmesiyle çıkması bir oldu.

Soğuk suda üşüyen Yasemin Yürük önce sevgilisine sarıldı, ardından hızlıca sudan çıkıp şezlonguna döndü ve bikinisini değiştirdi. (Umut ÜNVER)

Bir dönemin yıldız ismi Bodrum’da aşka geldi

Yasemin Yürük, 2005 - 2015 yılları arasında Hepsi grubuyla Türk pop müziğine damga vurmuştu.

Annesini denize attı

Bodrum’da tatil yapan Ece Erken, önceki gün Yalıkavak’taki Princess Artemisia Hotel’in plajında oğlu Eymen’le görüntülendi. Annesini iskeleden aşağıya iten Eymen, onun arkasından denize atladı. Anne-oğul plajda keyifli saatler geçirdi. (Umut ÜNVER)

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Bir dönemin yıldız ismi Bodrum’da aşka geldi

Oğluyla tatilde

Mehmet Aslantuğ’la 27 yıllık evliliğini geçen mayısta noktalayan Arzum Onan, tatile oğlu Can ve kız arkadaşı Lâl Gümüşçüoğlu ile çıktı. Onan, İzmir’den tatil pozlarını Instagram hesabında yayınladı.

Bir dönemin yıldız ismi Bodrum’da aşka geldi

Anne-oğul keyifte

Seçkin Piriler, önceki gün oğlu Volkan Tangöze’yle Bodrum-Yalıkavak’taki Moon Beach’te görüntülendi. Anne oğul uzun süre şezlongda güneşlenip zaman geçirdi. Seçkin Piriler, daha sonra Volkan’ın havuza girme isteğini kırmayıp oğluna eşlik etti. Umut ÜNVER

Bir dönemin yıldız ismi Bodrum’da aşka geldi

Arkadaşlar buluştu

Oyuncu Alara Bozbey, uzun zamandır görmediği arkadaşı Mehmet Davran ile Çeşme’de buluştu. İkili yakın arkadaşları gazeteci Makbule Cengiz ve sosyal medya fenomeni Eda Güzelcik ile beraber bir beach’e gitti. Birlikte denize giren arkadaş grubunun neşeli halleri dikkat çekti. (Deniz BOY)

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Bir dönemin yıldız ismi Bodrum’da aşka geldi

 

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#Yasemin Yürük#Semih Pilosof#Ece Erken

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