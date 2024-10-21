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Bir Cumhuriyet Şarkısı'nda buluştular

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#Bir Cumhuriyet Şarkısı#Gala#BKM
Bir Cumhuriyet Şarkısında buluştular
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2024 08:22

Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın’ın yaptığı ‘Bir Cumhuriyet Şarkısı’ filminin galası gerçekleştirildi. 1930’lu yıllarda Türkiye’nin girdiği modernleşme sürecini anlatan film, 25 Ekim’de vizyona girecek.

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BKM’nin yapımcılığında beyazperdeye taşınan “Bir Cumhuriyet Şarkısı” filminin galası geçen akşam Zorlu PSM’de gerçekleşti.

Bir Cumhuriyet Şarkısında buluştular

Filmin oyuncuları Salih Bademci, Ertan Saban, Ahmet R. Şungar, Birce Akalay, Melis Sezen, Şifanur Gül, Mehmet Özgür, Burak Bilgili ve Bensu Soral’ın hazır bulunduğu galada iş, sanat ve cemiyet dünyasından pek çok ünlü ismi ağırlandı.

Bir Cumhuriyet Şarkısında buluştular

Filmin sonunda sahneye davet edilen film ekibi dakikalarca ayakta alkışlandı. Okan Yalabık’ın set boyunca oyun dışı anları fotoğraf makinesi ile ölümsüzleştirdiği fotoğraflar ön seçki ile galada sergilendi. 

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Kültür devrimini anlattık

Bir Cumhuriyet Şarkısında buluştular


Birce Akalay, “Türkiye Cumhuriyet Devleti’nin kültür devrimini Özsoy Operası’nı inşa edenlerin hikayesi. Bu kadar özel bir kadroyla bir arada olmak gurur verici” dedi.

Aşk sorularına yanıt yok

Hadise, geceye yönetmen sevgilisi Şenol Sönmez ile katıldı. Şarkıcı, aşk sorularını yanıtsız bıraktı.

Bir Cumhuriyet Şarkısında buluştular

Hadise, “Doğru yerde, doğru zamanda konuşuruz” dedi. Sevgilisi Şenol Sönmez ise görüntü vermemeye çalıştı.

Dilber’i severek izliyorum

Yılmaz Erdoğan ve Demet Akbağ, geceye birlikte katıldı. Yılmaz Erdoğan, “Demet hanım ile dizilerimiz ayrı günlerde yayında” dedi.

Bir Cumhuriyet Şarkısında buluştular

Demet Akbağ ise Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı ve oynadığı “İnci Taneleri” hakkında “Tane tane işlenmiş bir proje. Oyuncu arkadaşların her birisi senaryo olarak ayrı bir lüks içindeler. Yılmaz da tatlı sesi ile şiir gibi konuşuyor. Dilber’imiz var. Genç kardeşim Hazar Ergüçlü’yü severek izliyorum” açıklamasını yaptı.

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Aksiyon artacak

Onur Akbay ve Rıza Kocoğlu da galaya katıldı.

Bir Cumhuriyet Şarkısında buluştular

“İnci Taneleri”nde Necmi ve Nusret karakterlerini canlandıran ikiliden Kocaoğlu, “Diziyle alakalı bir şeyler almak isterseniz onu Kubilay’a (Aka) sorun. O güzel patlatıyor bizi. Biz söyleyemiyoruz bir şey. Ama aksiyon artacak, İstanbul’u biraz karıştıracağız” dedi.

Sevgilisiyle geldi

Sıla Türkoğlu da geceye sevgilisi Ata Ayyıldız ile katıldı.

Bir Cumhuriyet Şarkısında buluştular

Türkoğlu, “Sorarsınız diye sevgilimi getirdim. Detayları daha farklı günde daha müsait bir yerde konuşuruz” dedi.

 

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#Bir Cumhuriyet Şarkısı#Gala#BKM

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