Bir Cumhuriyet Şarkısı'nda buluştular

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BKM’nin yapımcılığında beyazperdeye taşınan “Bir Cumhuriyet Şarkısı” filminin galası geçen akşam Zorlu PSM’de gerçekleşti.

Filmin oyuncuları Salih Bademci, Ertan Saban, Ahmet R. Şungar, Birce Akalay, Melis Sezen, Şifanur Gül, Mehmet Özgür, Burak Bilgili ve Bensu Soral’ın hazır bulunduğu galada iş, sanat ve cemiyet dünyasından pek çok ünlü ismi ağırlandı.

Filmin sonunda sahneye davet edilen film ekibi dakikalarca ayakta alkışlandı. Okan Yalabık’ın set boyunca oyun dışı anları fotoğraf makinesi ile ölümsüzleştirdiği fotoğraflar ön seçki ile galada sergilendi.

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Kültür devrimini anlattık

Birce Akalay, “Türkiye Cumhuriyet Devleti’nin kültür devrimini Özsoy Operası’nı inşa edenlerin hikayesi. Bu kadar özel bir kadroyla bir arada olmak gurur verici” dedi.

Aşk sorularına yanıt yok



Hadise, geceye yönetmen sevgilisi Şenol Sönmez ile katıldı. Şarkıcı, aşk sorularını yanıtsız bıraktı.

Hadise, “Doğru yerde, doğru zamanda konuşuruz” dedi. Sevgilisi Şenol Sönmez ise görüntü vermemeye çalıştı.

Dilber’i severek izliyorum



Yılmaz Erdoğan ve Demet Akbağ, geceye birlikte katıldı. Yılmaz Erdoğan, “Demet hanım ile dizilerimiz ayrı günlerde yayında” dedi.

Demet Akbağ ise Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı ve oynadığı “İnci Taneleri” hakkında “Tane tane işlenmiş bir proje. Oyuncu arkadaşların her birisi senaryo olarak ayrı bir lüks içindeler. Yılmaz da tatlı sesi ile şiir gibi konuşuyor. Dilber’imiz var. Genç kardeşim Hazar Ergüçlü’yü severek izliyorum” açıklamasını yaptı.

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Aksiyon artacak



Onur Akbay ve Rıza Kocoğlu da galaya katıldı.

“İnci Taneleri”nde Necmi ve Nusret karakterlerini canlandıran ikiliden Kocaoğlu, “Diziyle alakalı bir şeyler almak isterseniz onu Kubilay’a (Aka) sorun. O güzel patlatıyor bizi. Biz söyleyemiyoruz bir şey. Ama aksiyon artacak, İstanbul’u biraz karıştıracağız” dedi.

Sevgilisiyle geldi



Sıla Türkoğlu da geceye sevgilisi Ata Ayyıldız ile katıldı.

Türkoğlu, “Sorarsınız diye sevgilimi getirdim. Detayları daha farklı günde daha müsait bir yerde konuşuruz” dedi.