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Sahne öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan ünlü sanatçı, “Bu bir konser değil ve biz bu işi kostümünden dönemine yani her şeyiyle tiyatro disiplini ile yapıyor, insan hayatı anlatıyoruz” dedi.

Bir döneme damga vurmuş en sevilen arabesk şarkılarıyla, kendi hayat hikâyesini birleştirerek “Afara Bir Arabesk Müzikali”ni sevenlerine aktaran Uğur Aslan, performansıyla izleyiciden tam not aldı.

Uğur Aslan’ı bu özel gecede dostları da yalnız bırakmadı. Senarist eşi Sema Ergenekon başta olmak üzere “Yargı” dizisindeki rol arkadaşları Pınar Deniz, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Nilgün Türksever, Merih Ermakastar ve Pınar Çağlar Gençtürk de sanatçıyı en ön sıradan izledi.