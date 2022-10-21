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Bir arabesk müzikali

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#Uğur Aslan#Afara Bir Arabesk Müzikali#Demirören Medya Grubu
Bir arabesk müzikali
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2022 08:01

UĞUR Aslan, “Afara Bir Arabesk Müzikali” ile Demirören Medya Grubu medya sponsorluğu, Poll Production by Polat Yağcı organizasyonuyla Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde altıncı kez hayranlarıyla buluştu.

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Sahne öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan ünlü sanatçı, “Bu bir konser değil ve biz bu işi kostümünden dönemine yani her şeyiyle tiyatro disiplini ile yapıyor, insan hayatı anlatıyoruz” dedi.

Bir arabesk müzikali

Bir döneme damga vurmuş en sevilen arabesk şarkılarıyla, kendi hayat hikâyesini birleştirerek “Afara Bir Arabesk Müzikali”ni sevenlerine aktaran Uğur Aslan, performansıyla izleyiciden tam not aldı.

Bir arabesk müzikali

Uğur Aslan’ı bu özel gecede dostları da yalnız bırakmadı. Senarist eşi Sema Ergenekon başta olmak üzere “Yargı” dizisindeki rol arkadaşları Pınar Deniz, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Nilgün Türksever, Merih Ermakastar ve Pınar Çağlar Gençtürk de sanatçıyı en ön sıradan izledi.

 

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#Uğur Aslan#Afara Bir Arabesk Müzikali#Demirören Medya Grubu

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