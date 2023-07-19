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Billur Kalkavan'ın 14 yıllık hayat arkadaşı Buğra Bahadırlı: Dünyanın en şanslı erkeğiyim

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#Buğra Bahadırlı#Billur Kalkavan#Nişantaşı City’S
Billur Kalkavanın 14 yıllık hayat arkadaşı Buğra Bahadırlı: Dünyanın en şanslı erkeğiyim
Behlül AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2023 07:55

BİLLUR Kalkavan geçen ekim ayında akciğer kanseriyle mücadelesini kaybederek vefat etti. Ünlü ismin oyuncu sevgilisi Buğra Bahadırlı önceki gün Nişantaşı City’s çıkışı görüntülendi.

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Oyuncu, hâlâ yas sürecini atlatamadığını itiraf etti: “

Halen çok seviyorum. Benimle birlikte yaşıyor. Özlemim çok artıyor. Evin her yerinde o var. Kalbimde yeri başka. Halen evde ağlamalarım devam ediyor.”

Billur Kalkavanın 14 yıllık hayat arkadaşı Buğra Bahadırlı: Dünyanın en şanslı erkeğiyim

Buğra Bahadırlı, hayatında birilerinin olabileceğini de belirtti:

“Billur, yaşadığı dönem, ‘Çocuk sahibi olmak istersen o kadını ben bulurum’ demişti. Hayatımda birileri olacak. Bizim yaşadığımız ilişki ise özeldi. 14 yıl boyunca inşa ettik. Billur ile güzel aşk yaşadık. Dünyanın en şanslı erkeğiyim. Onu kalbimde yaşatacağım. Son bir aydır sokağa yeni yeni çıkıyorum. Aşkı hemen yaşayabilir miyim, mümkün değil.” 

 

 

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#Buğra Bahadırlı#Billur Kalkavan#Nişantaşı City’S