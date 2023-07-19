Billur Kalkavan'ın 14 yıllık hayat arkadaşı Buğra Bahadırlı: Dünyanın en şanslı erkeğiyim

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Oyuncu, hâlâ yas sürecini atlatamadığını itiraf etti: “

Halen çok seviyorum. Benimle birlikte yaşıyor. Özlemim çok artıyor. Evin her yerinde o var. Kalbimde yeri başka. Halen evde ağlamalarım devam ediyor.”





Buğra Bahadırlı, hayatında birilerinin olabileceğini de belirtti:

“Billur, yaşadığı dönem, ‘Çocuk sahibi olmak istersen o kadını ben bulurum’ demişti. Hayatımda birileri olacak. Bizim yaşadığımız ilişki ise özeldi. 14 yıl boyunca inşa ettik. Billur ile güzel aşk yaşadık. Dünyanın en şanslı erkeğiyim. Onu kalbimde yaşatacağım. Son bir aydır sokağa yeni yeni çıkıyorum. Aşkı hemen yaşayabilir miyim, mümkün değil.”