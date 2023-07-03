Bige Önal: Umut Evirgen'le yıllardır yakın arkadaşız

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Bige Önal önceki gün arkadaşlarıyla Bebek’te deniz taksi beklerken görüntülendi.

Önal, “Bayram dönüşleri başladı, biraz trafik oldu. Biz de deniz takside bulduk çözümü. Arkadaşlarımla birlikte bekliyoruz” dedi.

Uzun süre ilişki yaşadığı Aras Bulut İynemli’den ayrılan oyuncunun adı işletmeci Umut Evirgen’le aşk dedikodularına karışmıştı. Önal, konuyla ilgili sorulara şu yanıtı verdi:

“Umut uzun yıllardır arkadaşım. Ben açıklama yaptım, ancak hiç kimse yayınlamadı. Öyle bir şey yok. Yıllardır çok yakın arkadaşız.”