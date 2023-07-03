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Bige Önal: Umut Evirgen'le yıllardır yakın arkadaşız

Güncelleme Tarihi:

#Bige Önal#Umut Evirgen#Aras Bulut İynemli
Bige Önal: Umut Evirgenle yıllardır yakın arkadaşız
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2023 08:32

Bige Önal, Umut Evirgen’le aşk yaşadığı iddiasına yanıt verdi: “Yıllardır yakın arkadaşız. Öyle bir şey yok.”

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Bige Önal önceki gün arkadaşlarıyla Bebek’te deniz taksi beklerken görüntülendi.

Önal, “Bayram dönüşleri başladı, biraz trafik oldu. Biz de deniz takside bulduk çözümü. Arkadaşlarımla birlikte bekliyoruz” dedi.

Bige Önal: Umut Evirgenle yıllardır yakın arkadaşız

Uzun süre ilişki yaşadığı Aras Bulut İynemli’den ayrılan oyuncunun adı işletmeci Umut Evirgen’le aşk dedikodularına karışmıştı. Önal, konuyla ilgili sorulara şu yanıtı verdi:

“Umut uzun yıllardır arkadaşım. Ben açıklama yaptım, ancak hiç kimse yayınlamadı. Öyle bir şey yok. Yıllardır çok yakın arkadaşız.”

Bige Önal: Umut Evirgenle yıllardır yakın arkadaşız

 

 

 

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#Bige Önal#Umut Evirgen#Aras Bulut İynemli

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