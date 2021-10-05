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Bige Daruga Çalışkan kariyeri ile dikkat çekiyor. 'Bir Başka Güzel'in jürisi; Raşit Bağzıbağlı, Emina Jahoviç ve Bige Daruga Çalışkan'dan oluşuyor. Duayen iş kadını Bige Daruga Çalışkan’ın hayatına dair bilgiler merak ediliyor. Peki, Bir Başka Güzel'in jürisi Bige Daruga Çalışkan kimdir?

BİGE DARUGA ÇALIŞKAN KİMDİR?

Bir Başka Güzel yarışmasının jüri üyelerinden biri Bige Daruga Çalışkan oldu. Group Medya ve Bilgi Teknolojileri A.Ş de yayıncı olarak görev alan Bige Daruga Çalışkan iş dünyasının tanıdık simalarından biri. Üç çocuk annesi ola Bige Dura Çalışkan, kariyerinde başarılarıyla adından söz ettiriyor.