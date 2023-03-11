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Engin Günaydın ile sevgilisi Buğu Selen Somer Beyoğlu’nda kol kola

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#ENGİN GÜNAYDIN#BERRAK TÜZÜNATAÇ#ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ
Engin Günaydın ile sevgilisi Buğu Selen Somer Beyoğlu’nda kol kola
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2023 13:36

Engin Günaydın bir süredir ilişki yaşadığı Buğu Selen Somer’le önceki akşam Beyoğlu İstiklâl Caddesi’nde görüntülendi.

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Kol kola yürürken objektife yansıyan sevgililer, muhabirleri görünce şaşırdı. “Siz de nereden çıktınız!” diyerek şaşkınlığını dile getiren Günaydın, ilişkisiyle ilgili soruları yanıtsız bıraktı. (Sayit DURMAZ)

Engin Günaydın ile sevgilisi Buğu Selen Somer Beyoğlu’nda kol kola

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

TATİL ZAMANI

Yakın arkadaşlar Berrak Tüzünataç ve Özge Özpirinçci birlikte tatile çıktı.

Engin Günaydın ile sevgilisi Buğu Selen Somer Beyoğlu’nda kol kola


İki oyuncu havalimanından paylaşımlar yaptı. Tüzünataç kendi büyük bavulu ile arkadaşının küçük bavulunu da paylaştı. Özpirinçci anında yanıt verdi: “Sana güvendiğimden böyle geldim.O sandıktan illa ki bana da bir şey düşer.”

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 SETTE KAZA GEÇİRDİ

Fadik Sevin Atasoy, “Kardeşlerim” dizisinin setinde kaza geçirdi.

Engin Günaydın ile sevgilisi Buğu Selen Somer Beyoğlu’nda kol kola

Beykoz’daki Akbaba Köyü’nde çekilen gecekondu sahneleri sırasında oyuncunun ayağı taşlara takıldı. Ayağı kayan ve yere yuvarlanan Atasoy, hastaneye kaldırıldı. Çekilen röntgende Atasoy’un ayağında çatlak tespit edildi. Oyuncu, doktorunun şişen ayağının üzerine basmasını yasakladığını söyledi: “Birkaç gün tekerlekli sandalye kullanacağım. Sonra toparlarım. Sete dönerim.”

SABAHA KARŞI ÇORBACI

Burak Sevinç ve Sena Çakır çifti, sabaha karşı saat 5’te Etiler’deki bir çorbacıdan çıkarken görüntülendi.

Engin Günaydın ile sevgilisi Buğu Selen Somer Beyoğlu’nda kol kola

Sevinç, “Tiyatro oyunumuz ‘Bir Yaz Gecesi Rüyası’nın prömiyerinden sonra buraya geldik. Sizi karşımızda görünce de şaşırdık” dedi. Çakır ise çok yorgun olduklarını söyledi: “Başka zaman uzun uzun konuşuruz, yorgunuz.” (Sayit DURMAZ)

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HER ŞEY YOLUNDA

Tuba Ünsal önceki akşam Etiler’deki bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Engin Günaydın ile sevgilisi Buğu Selen Somer Beyoğlu’nda kol kola

Oyuncu, “Her şey yolunda. Arkadaşımın doğum günü için dışarı çıktım. Yemek yedik ve şimdi evime gidiyorum” dedi. (Sayit DURMAZ)

SÜRPRİZ PROJE

Dilan Çiçek Deniz önceki gün Zorlu AVM’de görüntülendi. Oyuncu, çalışma arkadaşlarıyla bir restoranda yemek eşliğinde toplantı yaptı.

Engin Günaydın ile sevgilisi Buğu Selen Somer Beyoğlu’nda kol kola

Deniz, yakın zamanda sürpriz bir proje ile seyircisinin karşısına çıkacağını duyurdu. Oyuncu, yanına gelen sevenlerini de kırmayıp onlarla fotoğraf çektirdi ve ayak üstü sohbet etti.

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BENİ NİYE ÇEKEİYORSUNUZ?

Dilan Çiçek Deniz’in eski yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson önceki akşam Etiler’deki bir mekandan kadın arkadaşıyla çıkarken görüntülendi.

Engin Günaydın ile sevgilisi Buğu Selen Somer Beyoğlu’nda kol kola

İkili, gazetecileri fark edince ayrı ayrı yürümeye başladı. Saevarsson’un yanındaki kadın gazetecilerin sorularına şu sözlerle karşılık verdi: “Ben evliyim ve çocuğum var. Beni niye çekiyorsunuz! Bu yaptığınız doğru değil. Çekmeyin.” Saevarsson daha sonra arkadaşını arabayla aldı ve oradan uzaklaştılar. (Sayit DURMAZ)

KÜSLÜK BİTTİ

Gökhan Göz ve sunucu Bircan Bali önceki gün Watergarden İstanbul’da görüntülendi.

Engin Günaydın ile sevgilisi Buğu Selen Somer Beyoğlu’nda kol kola

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Bir süredir küs olan ikili, barış yemeği yedi. İkili, bu anları daha sonra sosyal medya hesaplarından da paylaştı.

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#ENGİN GÜNAYDIN#BERRAK TÜZÜNATAÇ#ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ

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