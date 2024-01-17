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Beyninde tümör tespit edilmişti... Ünlü şarkıcı Şimal 8 saat sürecek ameliyata girdi: Güçlü kadınım dayan az kaldı!

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#Şimal#Kanser#Beyin Tümörü
Beyninde tümör tespit edilmişti... Ünlü şarkıcı Şimal 8 saat sürecek ameliyata girdi: Güçlü kadınım dayan az kaldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2024 14:20

2 yıl önce meme kanserine yakalanan ve uzun bir tedavi sürecinden sonra sağlığına kavuşan 37 yaşındaki şarkıcı Şimal'den kötü haber geçtiğimiz hafta geldi. Beyninde tümör tespit edilen şarkıcı bu sabah ameliyata alındı.

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Şarkıcı Şimal, 2 yıl önce meme kanserine yakalanmış, kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gören 37 yaşındaki şarkıcı, ameliyatın ardından sağlığına kavuşmuştu.

Zor günleri geride bırakan ünlü şarkıcı, haberi "Patoloji sonucumuz geldi; tertemiz" açıklamasıyla duyurmuştu.

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz hafta aldığı kötü haberle bir kez daha sarsıldı. Rutin kontrollerini yaptıran şarkıcının beyninde tümör tespit edildi.

"DİYECEK BİR ŞEYİM YOK"

Şimal sağlık durumunu takipçileriyle paylaşıp dua istedi:

"Maalesef bu sefer beyinde tümör gördüler. Diyecek bir şeyim yok dualarınızı beklemekten başka..." Ameliyat" dediler çok üzgünüm."

Beyninde tümör tespit edilmişti... Ünlü şarkıcı Şimal 8 saat sürecek ameliyata girdi: Güçlü kadınım dayan az kaldı

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8 SAATLİK AMELİYAT

Şimal, bu sabah ameliyata girdi. Nişanlısı 8 saat sürecek operasyon öncesi ünlü şarkıcının görüntülerini paylaştı; duygusal bir de mesaj yayınladı:

"Bugünler de geçecek inanıyoruz. Dualarınızla bize hep güç verdiniz. Şimaliniz birazdan ameliyata girecek 8 saat süreceğini söylediler. Bugün de yoğun bakımda kalacak. Ve tertemiz aramızda geri dönecek. Güçlü kadınım benim, dayan az kaldı. seni çok seviyorum."

Beyninde tümör tespit edilmişti... Ünlü şarkıcı Şimal 8 saat sürecek ameliyata girdi: Güçlü kadınım dayan az kaldı

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#Şimal#Kanser#Beyin Tümörü

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