×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Beyazıt Öztürk'ten depremzedeler için gösteri

Güncelleme Tarihi:

#Beyazıt Öztürk#Şovmen#Kuruçeşme
Beyazıt Öztürkten depremzedeler için gösteri
Behlül AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2024 07:29

BEYAZIT Öztürk depremzedeler yararına sahneye çıkmaya hazırlanıyor.

Haberin Devamı

Ünlü şovmen önceki gün Kuruçeşme’de görüntülendi. Macro Center’da mutfak alışverişi yapan Beyazıt Öztürk, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depreminden etkilenen çocuklar için yardım gösterileri sahneleyeceğini açıklayan Öztürk, “Deprem bölgesindeki çocuklar için gösteriler yapacağım, şimdilerde ona hazırlanıyorum. Deprem bölgesi dışındaki illerde de gösteriler olacak” diye konuştu.

HERKES SEVGİLİ HAYAL EDİYOR, BEN PAZI SARMASI

Beyazıt Öztürk, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde mutfak alışverişine çıkmasıyla ilgili soruya da esprili bir yanıt verdi. Öztürk, “Benim hayatımda hep 13 ve 15 Şubat oldu. 14 Şubat’ı yaşayamadan gideceğiz. Herkes bir sevgili hayal ediyor, ben ise pazı sarması hayal ediyorum” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beyazıt Öztürk#Şovmen#Kuruçeşme

BAKMADAN GEÇME!