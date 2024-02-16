Beyazıt Öztürk'ten depremzedeler için gösteri

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Ünlü şovmen önceki gün Kuruçeşme’de görüntülendi. Macro Center’da mutfak alışverişi yapan Beyazıt Öztürk, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depreminden etkilenen çocuklar için yardım gösterileri sahneleyeceğini açıklayan Öztürk, “Deprem bölgesindeki çocuklar için gösteriler yapacağım, şimdilerde ona hazırlanıyorum. Deprem bölgesi dışındaki illerde de gösteriler olacak” diye konuştu.



HERKES SEVGİLİ HAYAL EDİYOR, BEN PAZI SARMASI



Beyazıt Öztürk, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde mutfak alışverişine çıkmasıyla ilgili soruya da esprili bir yanıt verdi. Öztürk, “Benim hayatımda hep 13 ve 15 Şubat oldu. 14 Şubat’ı yaşayamadan gideceğiz. Herkes bir sevgili hayal ediyor, ben ise pazı sarması hayal ediyorum” dedi.



