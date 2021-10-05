Bestemsu Özdemir kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Bestemsu Özdemir'in oynadığı diziler

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Sakarya Fırat, Meryem, Kara Para Aşk gibi önemli dizilerde rol alan Bestemsu Özdemir sevgilisi şef Yağız İzgül ile beraberliğiyle gündemde yer alıyor. Asıl mesleği moda tasarımı olan ünlü oyuncu, pandemi nedeniyle ara verdiği çizimlerine devam etmeye başlamıştı. Şimdi ise hangi projelerde yaptığı merak edilen Bestemsu Özdemir, kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı haberimizde…

BESTEMSU ÖZDEMİR KİMDİR?

Ünlü oyuncu bestemsu Özdemir, 20 Nisan 1992 tarihinde İstanbul’da doğdu. Aslen Erzincanlı olan Bestemsu Özdemir, 2,5 yaşında anne ve babasının boşanmasının ardından anneannesi ile Ankara'da yaşadı. Daha sonra annesinin yanına İstanbul'a döndü ve Saint Benoît Fransız Lisesi'nde öğrenim gördü. Üniversite eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümünde tamamladı.

Bir ajansa kaydolan Özdemir, Mavi için modellik yaptı, kısa bir süre sonra modelliği bıraktı. Menajer Cem Tatlıtuğ ile tanışmasının ardından oyunculuk eğitimi aldı ve ilk oyunculuk deneyimini 2012 yılında rol aldığı Araf Zamanı ve Sakarya Fırat dizileri ile edindi. Kara Para Aşk, Analar ve Anneler, Meryem ve Ege’nin Hamsisi, Tabula Rosa, Biz Size Döneriz ve Güvercin gibi projelerde rol aldı.

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BESTEMSU ÖZDEMİR OYNADIĞI DİZİLER

2012- Sakarya Fırat

2012- Araf Zamanı

2012- İstanbul Hatırası

2014- 2015- Kara Para Aşk

2015- Analar ve Anneler

2017- 2018- Meryem

2018- Ege’nin Hamsisi

2020- Güvercin

2020- 2021- Akrep

2021- İkimizin Sırrı