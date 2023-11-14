Bestemsu Özdemir ile Burak Deniz aşk mı yaşıyor? İlk açıklama geldi...

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NAZARDAN KORKUYORUM

İkili, yeni projeleriyle ilgili soru üzerine “Aynı projede yer almıyoruz ama işlerimiz iyi gidiyor” dedi. Dabak, “Umarım nazar değmez, ben nazara inanıyorum” diyerek sözü arkadaşına bıraktı. Burak Deniz’le ilişki yaşadığı haberleriyle gündeme gelen Bestemsu Özdemir de nazardan korktuğu için aşk hayatını gizli tuttuğunu söyledi: “Gizliyorum, özel hayatımı konuşmuyorum. Nazar değmesinden korkuyorum. O nedenle var da diyemem, yok da diyemem.” ( Sayit DURMAZ)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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HER ŞEYİMİZ ORTAK

Haki Biçici ve Derya Karadaş, önceki akşam Cihangir’de görüntülendi.

Yeni filmlerinin heyecanını yaşadıklarını dile getiren oyuncu çift, “Film, bir aile hikâyesini anlatıyor. Şubat ayını bekliyoruz” dedi. Biçici ve Karadaş, evlilikleriyle ilgili sorular üzerine de şöyle konuştu: “Her şey çok güzel evlilikte. 10 yıldır beraberiz, 7 yıl önce evlendik. Her şeyimiz ortak. Şimdi de ekmek aldık evimize gidiyoruz.” (Sayit DURMAZ)

GÖBEK BÜYÜYOR

2020’de Emre Medina ile evlenen ve 2021’de kızı Karla’yı dünyaya getiren Cemre Kemer, ikinci kez annelik heyecanı yaşıyor.

Göbeği belirginleşen şarkıcı, aynadan çektiği bu fotoğrafını sosyal medyada yayınlayarak heyecanını takipçileriyle de paylaştı.

400 BİN EURO'YA CİP ALDI

Mert Ramazan Demir önceki akşam arkadaşlarıyla Cihangir’deydi. 25 yaşındaki genç oyuncu, yeni aldığı lüks cipiyle bir otoparktan çıkarken görüntülendi. Daha önce ulaşım için set araçlarını kullanan Demir, artık her yere 400 bin Euro’ya (yaklaşık 12 milyon TL) aldığı cipiyle gidiyor. (Sayit DURMAZ)

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ÖZLEYİNCE HIRÇINLAŞANLAR

İrem Derici, yeni sevgilisi Gökhan Fırat’la ayna karşısında verdiği bu pozu Instagram sayfasında paylaştı. Amsterdam’a giden Derici, kısa süre ayrı kaldığı sevgilisiyle fotoğrafına “Ve özlediğinde hırçınlaşanlar vardır” notunu düştü.

KORSEYİ KONSERDE ÇIKARDI

Emirkan birkaç hafta önce çocuklarını okula bırakırken aracını park ettiği yer nedeniyle bir kadınla tartışmış ve kadının korumasıyla kavga etmişti. Olay sırasında omzu kırılan şarkıcı, geçirdiği ameliyatın ardından ilk kez Bursa’da sahneye çıktı. Sanatçı, “Şarkılar Atatürk’ü Anlatıyor” organizasyonunda yer aldı.

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Konser provasında çekilmiş korseli görüntülerini sosyal medyada yayınlayan Emirkan, paylaşımına şöyle yazdı: “Provalardaki gerçek halim. Ama konser saatinde tüm acılarıma rağmen çıkardım çelik korsemi. Hayatımın en önemli projesini gerçekleştirmemi nasip eden Rabbime şükürler olsun.”

EVLİLİK YOLUNDA

Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe’de de forma giyen Arjantinli Jose Sosa, aylar önce bir kulüpte futbolcu Rodrigo de Paul’ün sevgilisi Camila Homs ile öpüşürken görüntülenmişti.

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Camila Homs’un Rodrigo de Paul ile yollarını ayırmasının ardından sevgililer artık ilişkilerini saklamıyor. Sosa önceki gün de fotoğraflarını yüzük emojisiyle sosyal medyada paylaştı.

12 OCAK'TA VİZYONDA

Başrolü Şafak Sezer ve Aydemir Akbaş’ın paylaştığı “Kolpaçino” serisinin son filmi “Kolpaçino 4”ün afişi yayınlandı. Afişte, filmde rol alan ünlü isimlere de yer verildi. Yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği, Kamil Çetin’in yönettiği “Kolpaçino 4”, 12 Ocak’ta vizyona girecek.