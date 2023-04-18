Beste Açar’dan çok konuşulacak açıklamalar: Uzaylılar bendeki bilgiyi alabilmek için beni kaçırdı!

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Usta sanatçı Kayahan’ın kızı müzisyen Beste Açar, 2. Sayfa programına konuk oldu. Daha önce uzaylılarla iletişime geçtiğini söyleyen Açar, ilk karşılaşmalarını ve sonrasında yaşadıklarını anlattı:

UZAY ARACINA BİNDİM

Benim uzaylılarla ilgili yaşadığım bazı deneyimler var.

Dünya üzerinde çok fazla insanın yaşadığı, deneyimlediği bir şey bu ama söylemeye çekiniyorlar.

Ben 12-13 yaşlarımda odamda uyurken panjurumdan dışarıya doğru bir ışık görüp o yöne doğru gittim. Uzay aracının içine girdim, orada bazı temaslar kuruldu. Sonra tekrar araçtan çıktım eve gittim. Çok küçüktüm anlamdıramamıştım. Sonra birkaç kez daha böyle hikayeler oldu. Bu yaşadıklarımı babama da söyledim.

Uzaylılarla diyalog frekans ve titreşim yoluyla kuruluyor. O varlıkları gördüm.

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KORKU DEĞİL SEVGİ HİSSETTİM

Bizim uzaylılara karşı bir algımız var ‘korkunç, çok kötü’ bu tarz karanlığa hizmet edenler de var ama ışığa hizmet edenler de var.

Dünyaya katkıda bulunmak isteyen varlıklar var. Benim temasta bulunduklarım tamamen katkıda bulunmak isteyenlerdi.

Uzaylılar, çok uzun boylu grimsiydi…Onları görünce korkmadım orada hissettiğiniz, koşulsuz sevgi alanı.

Korkmak ya da çok korkunç değil…

Sonra seçildiğiniz için teşekkür ediyorsunuz. Bu dünyaya katkı verebilmek çok değerli.

BABAMLA İLETİŞİME GEÇTİM

Ben katıldığım eğitimlerde destek aldım. Bu gördüğüm rüya değil. Sonra ben de eğitim aldım.

Aldığım eğitimler sayesinde vefat eden babamla frekans yoluyla iletişime geçtim. Konuştuk, söylemek istediklerimi söyledim. Sonra mezarına ziyarete gittim babam da yanıma geldi.