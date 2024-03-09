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Beste Açar: Delik ayakkabılarıyla işe yürüyerek giderdi

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#Beste Açar#İpek Açar#Kayahan
Beste Açar: Delik ayakkabılarıyla işe yürüyerek giderdi
Deniz BOY
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2024 07:44

MERHUM sanatçı Kayahan’ın kızı Beste Açar önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.

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Babasının hayatının film olacağını açıklayan Açar, projeye kardeşi Aslı Gönül ile Kayahan’ın eski eşi İpek Açar Kömürcü’nün de onay verdiğini söyledi:

“Avukatımız, aramızda bir köprü. Tüm ailenin onayıyla yola çıkacağız.”

Açar, Kayahan’ın şöhret olmadan önce çok zorluk yaşadığını da anlattı:

“Parası olmadığı için konserlere yürüyerek gidermiş. Çok yürüdüğü için de ayakkabısı delinirmiş. Su girmesin diye ayakkabılarının tabanına naylon koyarmış. Filmde kimsenin bilmediği Kayahan’ı göstereceğiz.”

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#Beste Açar#İpek Açar#Kayahan

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