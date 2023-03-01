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Beste Açar: Babamın şarkılarını söyleyebilirim

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#Kayahan#Beste Açar#Alper Ergez
Beste Açar: Babamın şarkılarını söyleyebilirim
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2023 07:00

Merhum sanatçı Kayahan’ın kızı Beste Açar, Müzikonair’dan Alper Ergez’e açıklamalarda bulundu.

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Söz ve müziği kendisine ait “Canım Seni Çekiyor” şarkısını yayınlayan Açar, “Babanızın da şarkılarını seslendirmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Babamın şarkılarından da elbette söyleyebilirim. Fakat önce kendi bestelerimle var olmak kimliğimi oluşturmak için önemli. Hedefim, bestelerini yazdığım şarkıları teker teker sunmak.”

Beste Açar: Babamın şarkılarını söyleyebilirim

‘ÖNCE KENDİMİ AFFETTİM’

Kişisel gelişimle de ilgilenen Beste Açar, 2015 yılında kaybettiği babasıyla bilince erişim yöntemiyle iletişime geçtiğini iddia etmesi hakkında ise şunları söyledi: “Saf bilinç varoluşunuzdur. Bilinç her daim vardır ve hiçbir yere gitmez. Nasıl bir titreşiminiz varsa, karşılığına denk gelen seviye neyse o kadarına ait olabilirsiniz. Bedenlerini bırakmış, tüm saf bilinçleri algılayabilirsiniz. Evet, göremez duyamaz ama algılayabilirsiniz. Hayatım boyunca içimdeki kırgınlıkları ve öfkeleri denize attım. Önce de kendimi affettim.”

 

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#Kayahan#Beste Açar#Alper Ergez

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