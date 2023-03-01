Beste Açar: Babamın şarkılarını söyleyebilirim

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Söz ve müziği kendisine ait “Canım Seni Çekiyor” şarkısını yayınlayan Açar, “Babanızın da şarkılarını seslendirmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Babamın şarkılarından da elbette söyleyebilirim. Fakat önce kendi bestelerimle var olmak kimliğimi oluşturmak için önemli. Hedefim, bestelerini yazdığım şarkıları teker teker sunmak.”

‘ÖNCE KENDİMİ AFFETTİM’

Kişisel gelişimle de ilgilenen Beste Açar, 2015 yılında kaybettiği babasıyla bilince erişim yöntemiyle iletişime geçtiğini iddia etmesi hakkında ise şunları söyledi: “Saf bilinç varoluşunuzdur. Bilinç her daim vardır ve hiçbir yere gitmez. Nasıl bir titreşiminiz varsa, karşılığına denk gelen seviye neyse o kadarına ait olabilirsiniz. Bedenlerini bırakmış, tüm saf bilinçleri algılayabilirsiniz. Evet, göremez duyamaz ama algılayabilirsiniz. Hayatım boyunca içimdeki kırgınlıkları ve öfkeleri denize attım. Önce de kendimi affettim.”