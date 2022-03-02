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'Best Of Europe Awards' ödülleri sahiplerini buldu... Çırağan Sarayı’nda yıldızlar geçidi

#Best Of Europe Awards#Çırağan Sarayı#Burcu Esmersoy
Best Of Europe Awards ödülleri sahiplerini buldu... Çırağan Sarayı’nda yıldızlar geçidi

“Best Of Europe Awards” ödülleri önceki akşam sahiplerini buldu. Çırağan Sarayı’nda düzenlenen geceye sanat dünyasının ünlü isimleri katıldı...

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Best Of Europe Awards” adlı ödül töreni önceki akşam Çırağan Sarayı’nda düzenlendi.
Simed Academy ana sponsorluğunda, Tuğçe Sarıkaya Event tarafından düzenlenen gecenin sunuculuğunu Burcu Esmersoy ve Yavuz Seçkin üstlendi. 2011 yılında çıkardığı “Mr. Saxsobeat” şarkısıyla tanınan dünyaca ünlü Romanyalı genç pop şarkıcısı Alexandra Stan, gecede ‘yılın en iyi yapancı kadın pop şarkıcısı’ ödülünü aldı.

Best Of Europe Awards ödülleri sahiplerini buldu... Çırağan Sarayı’nda yıldızlar geçidi

Romanyalı şarkıcı Serena ise “Mob Ami” şarkısıyla ‘yılın en iyi çıkış yapan şarkısı’ ödülüne layık görüldü.
Ayrıca Hande Yener, Ebru Polat, Ece Mumay ve Ivana Sert gibi birçok ünlü isim de geceden ödülle ayrıldı.

Best Of Europe Awards ödülleri sahiplerini buldu... Çırağan Sarayı’nda yıldızlar geçidi

Hande Yener hem ‘yılın en iyi kadın pop sanatçısı’ hem de Tepki ile “Olmazsan Olmaz” şarkısında yaptığı feat’le ‘en iyi feat şarkısı’ ödülünü aldı. Yener’e ödüllerini Alexandra Stan takdim etti.

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Best Of Europe Awards ödülleri sahiplerini buldu... Çırağan Sarayı’nda yıldızlar geçidi

 ‘Yılın en iyi futbolcusu’ seçilen Beşiktaşlı futbolcu Valentin Rosier - Sephora Goingnan

Best Of Europe Awards ödülleri sahiplerini buldu... Çırağan Sarayı’nda yıldızlar geçidi

‘En stil kadın’ ödülü Ivana Sert’e verildi. Marka takıntısı olmadığını söyleyen Sert, “Şık olmak için zengin olmaya gerek yok. Ben pazardan da giyiniyorum. İkinci el markalar da kullanıyorum. Beni tanıyan bilir, çok fazla para harcamıyorum” dedi.

Best Of Europe Awards ödülleri sahiplerini buldu... Çırağan Sarayı’nda yıldızlar geçidi

Ebru Polat, ‘yılın girişimci iş kadını’ seçildi.

Best Of Europe Awards ödülleri sahiplerini buldu... Çırağan Sarayı’nda yıldızlar geçidi

Özge Ulusoy, gecede düzenlenen özel defilede podyuma çıktı.

Best Of Europe Awards ödülleri sahiplerini buldu... Çırağan Sarayı’nda yıldızlar geçidi

‘Yılın en iyi çıkış yapan pop müzik sanatçısı’ ödülü Ece Mumay’a takdim edildi.

Best Of Europe Awards ödülleri sahiplerini buldu... Çırağan Sarayı’nda yıldızlar geçidi


 

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#Best Of Europe Awards#Çırağan Sarayı#Burcu Esmersoy

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