Beşiktaş aşkı beyazperdede

Haberin Devamı

Yapımcılığını Sowa Yapım’ın üstlendiği filmin senaryosunu Özgür Özgülgün kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Hasan Gümet oturuyor.

Bir dedenin, torununa işlemek istediği Beşiktaş ruhunun anlatıldığı filmin başrollerini Berat Efe Parlar, Feride Hilal Akın, Ali Sürmeli, Ayhan Taş, Bülent Çolak paylaşıyor. Uzun bir ön hazırlık çalışmasının ardından sete çıkan ekip, birçok detay üzerinde titizlikle çalıştıklarını söyledi.

Taraftar filmi, 4 haftada İstanbul’da tamamlanacak ve 24 Şubat 2023’te beyazperdede seyircisiyle buluşacak.

Yönetmen Hasan Gümet, “Maçlarda gördüğüm o Beşiktaş ruhunu, Beşiktaş aşkını beyazperdeye taşımayı kendime görev edindim. Şimdi ise hayalimi gerçekleştiriyorum” dedi.

Haberin Devamı

Beşiktaş ruhunu anlatan “Aşkın Saati 19:03”ün çekimleri İstanbul’da başladı. Filmde Berat Efe Parlar, Feride Hilal Akın, Ali Sürmeli, Ayhan Taş, Bülent Çolak başrolde.