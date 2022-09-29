Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Beşiktaş aşkı beyazperdede

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Aşkın Saati 19:03#Ali Sürmeli
Beşiktaş aşkı beyazperdede
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2022 07:56

Beşiktaşlı olma ruhunu anlatan “Aşkın Saati 19:03” filminin oyuncuları önceki gün sete çıktı.

Haberin Devamı

Yapımcılığını Sowa Yapım’ın üstlendiği filmin senaryosunu Özgür Özgülgün kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Hasan Gümet oturuyor.

Bir dedenin, torununa işlemek istediği Beşiktaş ruhunun anlatıldığı filmin başrollerini Berat Efe Parlar, Feride Hilal Akın, Ali Sürmeli, Ayhan Taş, Bülent Çolak paylaşıyor. Uzun bir ön hazırlık çalışmasının ardından sete çıkan ekip, birçok detay üzerinde titizlikle çalıştıklarını söyledi.

Taraftar filmi, 4 haftada İstanbul’da tamamlanacak ve 24 Şubat 2023’te beyazperdede seyircisiyle buluşacak.

Yönetmen Hasan Gümet, “Maçlarda gördüğüm o Beşiktaş ruhunu, Beşiktaş aşkını beyazperdeye taşımayı kendime görev edindim. Şimdi ise hayalimi gerçekleştiriyorum” dedi.

Beşiktaş aşkı beyazperdede

 

Haberin Devamı

Beşiktaş ruhunu anlatan “Aşkın Saati 19:03”ün çekimleri İstanbul’da başladı. Filmde Berat Efe Parlar, Feride Hilal Akın, Ali Sürmeli, Ayhan Taş, Bülent Çolak başrolde.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Aşkın Saati 19:03#Ali Sürmeli

BAKMADAN GEÇME!

Henüz 10 yaşında ve yaptığı tablolar yüz binlerce dolara satılıyor Bazen büyükler olayı anlamıyor

Henüz 10 yaşında ve yaptığı tablolar yüz binlerce dolara satılıyor! 'Bazen büyükler olayı anlamıyor'

#Andres Valencia
Bu kış hava nasıl olacak Uzmanlar uyardı: ‘Ekim ayının sonuna dikkat’

Bu kış hava nasıl olacak? Uzmanlar uyardı: ‘Ekim ayının sonuna dikkat!’

#Hava Durumu
BİR SORUDAN FAZLASI | Ne olacak bu Milli Takımın hali Nerede yanlış yapıyoruz

BİR SORUDAN FAZLASI | Ne olacak bu 'Milli Takım'ın hali? Nerede yanlış yapıyoruz?

#Milli Takım

BAKMADAN GEÇME!

Henüz 10 yaşında ve yaptığı tablolar yüz binlerce dolara satılıyor Bazen büyükler olayı anlamıyor

Henüz 10 yaşında ve yaptığı tablolar yüz binlerce dolara satılıyor! 'Bazen büyükler olayı anlamıyor'

#Andres Valencia
Bu kış hava nasıl olacak Uzmanlar uyardı: ‘Ekim ayının sonuna dikkat’

Bu kış hava nasıl olacak? Uzmanlar uyardı: ‘Ekim ayının sonuna dikkat!’

#Hava Durumu
BİR SORUDAN FAZLASI | Ne olacak bu Milli Takımın hali Nerede yanlış yapıyoruz

BİR SORUDAN FAZLASI | Ne olacak bu 'Milli Takım'ın hali? Nerede yanlış yapıyoruz?

#Milli Takım