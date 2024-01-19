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Berrak Tüzünataç: Keyfime göre yaşıyorum

Güncelleme Tarihi:

#Berrak Tüzünataç#Hazar Ergüçlü#İnci Taneleri
Berrak Tüzünataç: Keyfime göre yaşıyorum
Deniz BOY
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2024 07:16

BERRAK Tüzünataç önceki gün Bebek’te görüntülendi.

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Oyuncu, geçen gün sosyal medya hesabından paylaştığı dansla gündem olmuş ve kilosu hakkında eleştirilere maruz kalmıştı. Tüzünataç, yorum yapanlara şu yanıtı verdi:

“Yaklaşık 7-8 senedir aynı kilodayım. Kendimin bu halinden çok da memnunum. Yıllardır sağlığımla ilgili riskli bir durum varmış gibi haberler yapılıyor. Sağlığına aşırı dikkat eden, pimpirikli birisiyim. Düzenli check up yaptırıyorum. Kimse merak etmesin, haftada 6 gün spor yapan birinin sağlığı neredeyse profesyonel bir atlet kadar yerindedir. Keyfime göre yaşıyorum.”

Berrak Tüzünataç, dansının Kanal D’nin yeni dizisi “İnci Taneleri”ndeki Hazar Ergüçlü’nün performansına benzetilmesi hakkındaki yorumlara da şu yanıtı verdi:

“Hazar’ın yaptığı bu kadar kolay bir şey değil. Onun dansı çok iyi. Bana o rol teklif edilse ben de büyük bir heyecanla kabul ederdim. Hazar, inanılmaz bir iş çıkaracak. Zaten viral da oldu. Herkes onu konuşuyor, tebrik ediyorum. Hazar’ı çok seviyorum.” 

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#Berrak Tüzünataç#Hazar Ergüçlü#İnci Taneleri

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