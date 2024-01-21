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Berk kalp atışını duyunca ağladı

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#Yıldız Çağrı Atiksoy#Berk Oktay#Bebek
Berk kalp atışını duyunca ağladı
Deniz BOY
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2024 09:34

İlk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay önceki gün doktor kontrolüne geldikleri Nişantaşı’nda objektife yansıdı.

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Beş aylık hamile olan Atiksoy, ilk doktor kontrolünde eşi Berk Oktay’ın duygusal anlar yaşadığını anlattı:

“Bebeğimizin kalp atışını ilk duyduğunda Berk dayanamadı ağladı.”

Doğumun mayıs sonu veya haziran başında olacağını belirten oyuncu “Doğum burada olacak, biz ülkemizi seviyoruz” dedi.

Berk kalp atışını duyunca ağladı

Atiksoy “Kızınızın adı belli oldu mu” sorusuna şu yanıt verdi: “Benim gibi iki ismi olacak. Bir ismini Berk, ikinci ismini de ben vereceğim.”

Rahat bir hamilelik geçirdiğini anlatan ünlü oyuncu, eşinin bu süreçte kendisine çok destek olduğunu söyledi: “Berk bana çok destek oluyor her şeyime yetişiyor, inanılmaz konfor alanı sağlıyor, bütün öğünlerimi kendisi yapıyor tek tek.”

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'BABAMIZIN GÖZÜNDEN'

Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından ise hamile pozlarını paylaştı. Birbirinden renkli kareler yayınlayan Atiksoy altına, 'Yolu yarıladık kızçem.

Allah’ıma şükürler olsun. Tek temennim sağlıkla ve vakti geldiğinde seni kucağıma alabilmek. Dualarınıza her zaman ihtiyacımız var. Şimdiden çok teşekkür ederiz. Babamızın gözünden biz' notu yazdı.

Dostları ve sevenlerinden hamilelik süreciyle ilgili bilgi de alan oyuncu, 'Canım anneler; hiç bilmediğim bir yolculuğun ortasına geldik şükür. Yavaş yavaş sizin tecrübelerinize ihtiyaç duymaya başlayacağım. Tecrübeyle sabit her bilgiye çok açım. Deneyimlerinizi benimle de paylaşmanızı, hem hamilelikte hem de sonrasında elzem bilgileri olmazsa olmazları yazmanızı çok isterim' mesajını paylaştı.

 

 

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#Yıldız Çağrı Atiksoy#Berk Oktay#Bebek

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