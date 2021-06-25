Berk Cankat kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? Berk Cankat Twitter'dan senaryoya isyan etti!

Güzel Köylü ve Muhteşem Yüzyıl gibi sevilen dizilerde canlandırdığı karakterlerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Berk Cankat, günümüzde yazılan senaryolara isyan etti. Sosyal medya paylaşımından sonra merak konusu olan Berk Cankat kimdir? İşte Berk Cankat’ın paylaşımı.





“HARAM ZIKKIM OLSUN!”

Kendisine yollanan kadına şiddeti normalleştirdiğini iddia ettiği senaryolara twitter hesabından isyan eden genç oyuncu Berk Cankat, “Senaryo diye yolladığınız bu çöp parçalarından kazanacağınız her bir kuruş haram zıkkım olsun inşallah!” diyerek tepki gösterdi.

BERK CANKAT KİMDİR, HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

9 Mayıs 1984 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Ortaokul ve lise döneminde, okul tiyatrosunda yer aldı. Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü'nden mezun olan Berk Cankat, oyunculuğa 1999 yılında Haldun Taner'in yazdığı "Ay Işığı'nda Şamata" isimli tiyatro oyunuyla başladı.

Rol aldığı ilk popüler televizyon dizisi olan ‘Sana Bir Sır Vereceğim’ ile oyunculuğa başarılı bir adım attı. Sonrasında, Güzel Köylü, Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi dizilerle adından bahsettiren Berk Cankat, 2017 yılında yayınlanmaya başlayan Yıldızlar Şahidim adlı dizide Özge Gürel ile birlikte başrolde oynamıştır.

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