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‘Bergen’in senaryosu davalık oldu

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#Bergen#Sema Kaygusuz#Yıldız Bayazıt
‘Bergen’in senaryosu davalık oldu
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2023 09:17

Vizyonda olduğu dönemde büyük gişe başarısı yakalayan “Bergen” filmi davalık oldu. ‘Acıların kadını’ lakaplı şarkıcı Bergen’in hayatını anlatan filmin senaristleri Sema Kaygusuz ile Yıldız Bayazıt, maddi ve manevi haklarını ihlal ettikleri iddiasıyla yapımcı Mine Şengöz ile Orkestra Yapım’a dava açtı.

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YAZAR Sema Kaygusuz ile senarist Yıldız Bayazıt, “Bergen” isimli filmin senaristi olmadığı halde kendisini öyle tanıtarak mali ve manevi haklarını ihlal ettiği iddiasıyla yapımcı Mine Şengöz ile Orkestra Yapım’a dava açtı. “Bergen” filminin senaryo yazarının kendilerinin olduğunu belirten Kaygusuz ile Bayazıt, haksız tecavüzün önlenmesini istedi.

‘Bergen’in senaryosu davalık oldu

Sema Kaygusuz- Yıldız Bayazıt
‘SAHTECİLİK YAPTILAR’
İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davaya göre, ‘Acıların kadını’ lakaplı şarkıcı Bergen’in hayatını konu alan ‘Bergen’ filmi Mart 2022’de vizyona girdi. İddiaya göre yapımcı Mine Şengöz ile Orkestra Yapım Şirketi, “Bergen” adlı filmin senaristi olmadığı halde kendilerini ‘senaryo ve diyalog yazarı’ olarak tanıttı. Mine Şengöz ile Orkestra Yapım, sonradan kendilerini filmin senaryo ve diyalog yazarı olarak gösteren sözleşmeleri kendi kendilerine imzalayarak ‘özel belgede sahtecilik’ suçunu işlediler.
Mine Şengöz ile Orkestra Yapım’ın resmi kayıt ve tescil belgelerinde senaryo ve diyalog yazarı olarak yer almadıkları halde 3. kişilerle imzaladığı bazı sözleşmelerde kendilerini senaristlerden biri olarak yazmasının manevi haklara tecavüz suçunu oluşturduğunun anlatıldığı dilekçede şu ifadelere yer verildi: “Davalı Mine Şengöz, hak etmediği sıfata sahiptir.
Diğer davalı Orkestra Yapım ise, bu sıfatı Mine Şengöz’e bahşetmeye direnmeye devam ederse, suç duyurusunda bulunmamız kaçınılmaz olacaktır. Davalılar, eser sahibi olan müvekkillerin mali ve manevi haklarına tecavüz oluşturmuşlardır. Davalılar, müvekkillerin, eser üzerindeki haklarına birlikte el atmışlardır.
‘Bergen’in senaryosu davalık oldu

Mine Şengöz
KAR TESPİT EDİLSİN
Davalıların müvekkillerin eser üzerindeki ve eserden doğan haklarına tecavüzünün önlenmesini ve ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Orkestra Yapım tarafından Mine Şengöz’e ödenen kârın tespit edilmesini ve tespit edilecek miktarın müvekkillere ödenmesini talep ediyoruz. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kayıt ve tescil edilen ‘Bergen’ isimli sinema eserinin senaryo ve diyalog yazarının davalılar olmadığının tespitini istiyoruz.”

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‘Bergen’in senaryosu davalık oldu
Hasılat rekoru kırdı
Başrollerini Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran’ın üstlendiği “Bergen” filmi Mart 2022’de vizyona girdi. 80’lerin ünlü yıldızı Bergen’in dramatik hayatını konu alan film, seyirciden büyük ilgi gördü. Ülkemizde hasılat rekorları kıran ve seyirciden yoğun ilgi gören “Bergen”, yaklaşık 5 milyon 484 bin kişi tarafından izlendi.

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#Bergen#Sema Kaygusuz#Yıldız Bayazıt

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