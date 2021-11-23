Bengü'den kızı Zeynep ve oğlu Selim ile ev hali paylaşımı

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Bengü fotoğrafın altına şu notu düştü:

"Bizim evde durumlar böyle... Bu fotoğraf da, minik Selim’i besledikten hemen sonra çekildi… İlk günlerdeki 'her şeye yetebilir miyim?' kaygımı geride bırakarak; tabii ki en başta eşimin desteğiyle ve büyük aşkım, ilk gözağrım Zeynebimin sevgi dolu kalbiyle, ona her şeyi tek tek anlatarak; saklamadan, saklanmadan; tam tersi onu da bu tatlı sürece dahil edip kardeşinin bize ihtiyacı olduğunu söyleyerek ve de onun da yardımını alarak ikisini de öpüp koklayarak, hep birlikte anın tadını çıkararak geçiyor… Her şey sevmekle başlıyor… Ve tabi ki şeffaf olmak; paylaşmak, sımsıkı sarılmak, anda kalmakla… Buyrun o zaman; tüm ev halimizle evlatlarım ve ben..."