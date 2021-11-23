Bengü'den kızı Zeynep ve oğlu Selim ile ev hali paylaşımı

Hürriyet Arama×
E-bültenler Günlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Korona sırrı deşifre oldu Yüzde 98.7 etkili... Aylardır böyle korunuyormuşKorona sırrı deşifre oldu! Yüzde 98.7 etkili... Aylardır böyle korunuyormuş#Koronavirus
Müslümenin tutuklanan dedesi yerinde takip edip bunları söylemiş Görüntüleri ortaya çıktıMüslüme'nin tutuklanan dedesi yerinde takip edip bunları söylemiş! Görüntüleri ortaya çıktı#Müslüme
Vücudu fabrika ayarlarına sıfırlayan virüs Ve bu hiç iyi bir şey değil...Vücudu fabrika ayarlarına sıfırlayan virüs! Ve bu hiç iyi bir şey değil...#Kızamık
Erken seçim olmayacak... Erdoğan: Seçimlerin tarihi Haziran 2023'Erken seçim olmayacak'... Erdoğan: Seçimlerin tarihi Haziran 2023#Cumhurbaşkanı Erdoğan
MHP lideri Bahçeliden çok net mesaj: Erken seçim falan yokMHP lideri Bahçeli'den çok net mesaj: Erken seçim falan yok!#MHP
Tacizle suçlanan ünlü oyuncuya şok... Rekor cezaTacizle suçlanan ünlü oyuncuya şok... Rekor ceza!#Kevin Spacey
Adliye önünde zafer pozu vermişlerdi Tekrar yargılanıyorlarAdliye önünde zafer pozu vermişlerdi! Tekrar yargılanıyorlar#ZONGULDAK
Otomobili bu hâle getirdi Sebebini kimse anlayamadıOtomobili bu hâle getirdi! Sebebini kimse anlayamadı#Boya Sökücü
İkinci elde fiyatlar uçuşa geçti Sıfırı 241 bin ikinci eli 357 bin liraİkinci elde fiyatlar uçuşa geçti! Sıfırı 241 bin ikinci eli 357 bin lira#İkinci El
Terimi bekleyen ağır ceza Yiyorsa...Terim'i bekleyen ağır ceza! 'Yiyorsa...'#Fatih Terim
Merkel kararlı: Bu iş bitecek İşte görevi bırakmadan önceki son hedefi...Merkel kararlı: Bu iş bitecek! İşte görevi bırakmadan önceki son hedefi...#ALMANYA
Tanışma hikayelerini ilk kez anlattı Sarışın kız beni bulTanışma hikayelerini ilk kez anlattı! 'Sarışın kız beni bul'#Yasemin Şefkatli
Balayında aynı otelde bile kalmamışlar: Gizemli hastalığı geçmek bilmiyor, gerçekler şaşırtıyorBalayında aynı otelde bile kalmamışlar: Gizemli hastalığı geçmek bilmiyor, gerçekler şaşırtıyor#Prenses Charlene
Bakan Bilginden asgari ücret açıklaması: Aralık sonuna kadar beklemeyeceğizBakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Aralık sonuna kadar beklemeyeceğiz#Asgari Ücret
Yatırımcılar dikkat Ons altın neden düşüyorYatırımcılar dikkat! Ons altın neden düşüyor?#Altın
HABERLERKelebek Haberleri Hayat Haberleri

Bengü'den kızı Zeynep ve oğlu Selim ile ev hali paylaşımı

#Bengü#Zeynep Selimoğlu#Selim Selimoğlu
Bengüden kızı Zeynep ve oğlu Selim ile ev hali paylaşımı

Üç yıl önce Selim Selimoğlu ile nikah masasına oturan Bengü, 1 Kasım'da ikinci kez anne olmuş ve oğlunu dünyaya getirmişti. Vaktinin tamamını çocukları ile geçiren Bengü, ev halini Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

Haberin Devamı

Bengü fotoğrafın altına şu notu düştü:

"Bizim evde durumlar böyle... Bu fotoğraf da, minik Selim’i besledikten hemen sonra çekildi… İlk günlerdeki 'her şeye yetebilir miyim?' kaygımı geride bırakarak; tabii ki en başta eşimin desteğiyle ve büyük aşkım, ilk gözağrım Zeynebimin sevgi dolu kalbiyle, ona her şeyi tek tek anlatarak; saklamadan, saklanmadan; tam tersi onu da bu tatlı sürece dahil edip kardeşinin bize ihtiyacı olduğunu söyleyerek ve de onun da yardımını alarak ikisini de öpüp koklayarak, hep birlikte anın tadını çıkararak geçiyor… Her şey sevmekle başlıyor… Ve tabi ki şeffaf olmak; paylaşmak, sımsıkı sarılmak, anda kalmakla… Buyrun o zaman; tüm ev halimizle evlatlarım ve ben..."

Gözden Kaçmasın

Bengü ikinci kez anne olduBengü ikinci kez anne olduHaberi görüntüle

Bengüden kızı Zeynep ve oğlu Selim ile ev hali paylaşımı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bengü#Zeynep Selimoğlu#Selim Selimoğlu

BAKMADAN GEÇME!

Asgari ücretle ilgili önemli ihtimal... Maaşları böyle artırıyor

Asgari ücretle ilgili önemli 'ihtimal'... Maaşları böyle artırıyor

#Asgari Ücret
25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

#Zeynep Kankonde
Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlunun aşk pozu

Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlu'nun aşk pozu!

#Çetin Altay