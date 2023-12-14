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Benan Saraç’ın avukatına konuşma yasağı

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#Dr. Ender Saraç#Benan Saraç#Yücel Önder
Benan Saraç’ın avukatına konuşma yasağı
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2023 09:48

Oğlunu istismar ettiği iddialarıyla gündeme gelen ünlü diyetisyen ve beslenme uzmanı Dr. Ender Saraç, boşanma aşamasındaki eşi Benan Saraç’ın avukatı Yücel Önder hakkında 1 ay konuşmama kararı aldırdı.

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İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvuran Dr. Ender Saraç, kendisi hakkında televizyon programlarında açıklama yaptığını iddia ettiği eşi Benan Saraç’ın avukatı Yücel Önder hakkında konuşma yasağı talep etti.

Ender Saraç’ın avukatı Altın Mimir, “Müvekkil, kendisini kamuoyunda itibarsızlaştırmaya çalışan ve hedef gösteren Yücel Önder yüzünden psikolojik şiddete maruz kalmaktadır. Müvekkilin mağduriyetinin bir an evvel son bulması için gerekli korunma tedbirlerinin alınmasını talep ediyoruz” dedi.

Rahatsız etmeyecek

Mahkeme, Saraç’ın talebini haklı bularak Yücel Önder hakkında tedbir kararı verdi. Karara göre, avukat Yücel Önder 1 ay süreyle Dr. Ender Saraç’a yönelik söz ve davranışlarda bulunmayacak ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmeyecek. Yücel Önder karara aykırı davrandığı takdirde
3 günden 10 güne kadar tazyik hapsine çarptırılacak.

 

 

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#Dr. Ender Saraç#Benan Saraç#Yücel Önder

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