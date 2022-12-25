Belli ki aralarında çekişmeli mevzular var!

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- Ömür Gedik: Ben katılıyorum bu önermeye. Kadın ve erkeğin ikisinin de maddi durumları iyiyse ortak çocuğun masraflarına eşit derecede katkı sağlamalılar.

- Orkun Ün: Ya Ömür, “Katılıyorum” diyorsun da ortada çocuğun masrafları gibi bir durum yok bence. Zaten Cem Yılmaz ödüyor ayrıca o masrafları. Burada avukat ‘espri’ yaptı diye düşünüyorum ben. “Her ay 10 bin dolar versin Ahu Hanım da” demiş çünkü. Benim beynim yandı ya, bu iş çözülsün artık.

- Onur Baştürk: Demek ki ikili arasında bilmediğimiz başka çekişmeli mevzular var. Bu işin bu kadar uzaması buna işaret. Yoksa Cem Yılmaz’ın ödediği paraya bu kadar takılacağını sanmıyorum.

- Savaş Özbey: Şu anda Yargıtay’a kadar çıktı, böyle giderse bu davanın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne kadar yolu var. İşin şakası bir yana, yargı düzenini de bizi de meşgul ediyorlar. Paran mı yok, ver kurtul Cem!

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Orkun Ün - Onur Baştürk - Savaş Özbey - Ömür Gedik

Suç FIFA’da

Nusret Gökçe’nin Dünya Kupası finalinde sahaya inip başta Messi olmak üzere tüm futbolcuları fotoğraf çektirmek için darlaması, haftanın olayıydı. Nusret oraya nasıl girdi, futbolcuları neden rahatsız etti, bu olayı siz nasıl karşıladınız?

- Ömür Gedik: Nusret hayvan ölülerini bırakıp Dünya Kupası tokatlamaya başladı! PR’ını hayvanları alet etmeden yapmaya başlamış olması iyi olmuş.

- Onur Baştürk: Nusret bir influencer. Ve influencer’ların en çok önem verdiği şey “etkileşim” oranı. Dolayısıyla sahaya inmek için elinden geleni yapmıştır ve bir poz, bir video için futbolcuları darlamak filan umurunda olmamıştır. İstediğini elde etmek için her şeyi yapmak -buna maalesef utanç verici şeyler dahil- hepsi diyemem ama bazı influencer’lar için gayet doğal.

- Savaş Özbey: Çok başarılı bir işletmeci mi, Evet. Allah yürü ya kulum dedi mi, Evet. Bütün bunları sıfırdan yaptı mı, Evet. Fakat başarı ve güç zehirlenmesi öyle bir hâl aldı ki her istediğini yapabileceğini, her şımarıklığı sergileyebileceğini sanmaya başladı. Başarı şımarıklığı bu, hazımsızlık, başka bir şey değil.

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- Orkun Ün: Ben utandım yahu! Vallahi ülkemiz adına üzüldüm. Ne işi var Nusret’in sahada? Resmen darladı futbolcuları. Messi’nin istemediği öyle belli ki o an fotoğraf çektirmeyi. Ama suç FIFA’da. Sen verirsen yetkiyi Nusret gibi birine, adam girer ve istediğini yapar sahada. Büyük bir leke bu bence FIFA için.

Hoş geldin Gülşen

Gülşen birkaç gündür özel davetlerde sahneye çıkıyor. Şarkıcının geri dönüşünü ve kıyafetlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

- Onur Baştürk: Uzun süre sahne almayacağı söylentileri ayyuka çıkmışken Gülşen’in geri dönmesi çok güzel oldu. Sahnelere yakışan bir şarkıcının sahneden kopması düşünülemez. Onun kendini ifade yeri sahne. Özlemiştik, hoş geldin Gülşen diyorum.

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- Orkun Ün: İyi ki geldin Gülşen. Hoş geldin. Şimdi sadece özel gecelerde çıkıyor ama bence tamamen dönecek yakında sahalara. Fakat dikkat etmesi gereken bir şey var, o da ‘çenesi’. Çünkü Gülşen’in hatasını bekleyen bir dinleyici kitlesi var. O yüzden sadece şarkılarını söylesin bence.

- Savaş Özbey: Yılbaşında Tarkan’ın da çıktığı İzmir Gündoğan Meydanı’nda konser vereceği söyleniyor. Onu tekrar görmek güzel.

- Ömür Gedik: Bence arayı fazla bile açmıştı. Hoş geldin.

Aleyna’ya sahne mi yok?

Aleyna Tilki ses tellerinin yırtıldığını açıklamıştı. İddiaya göre yılbaşı için konser teklifi almadığından böyle bir açıklama yaptı şarkıcı...

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- Orkun Ün: Asla inanmam. Aleyna Tilki bugün istesin, beş ayrı mekân kapısında yatar. Ses telleri yırtılmamıştır, o ayrı mesele. Ama sahnesiz kaldığı için böyle bir yalan söylediğini de düşünmüyorum.

- Ömür Gedik: Aleyna 1 hafta önce yaptı bu açıklamayı. Son dakikada da yılbaşı konseri teklifi gelebilir diye varsayarsak “Teklif alamadı da böyle dedi” iddiasının saçma olduğunu düşünebiliriz.

- Onur Baştürk: Bana dikkat çekmek istiyor gibi geliyor. Yılbaşında konser alamadım diye böyle bir şey de uydurmaz insan.

- Savaş Özbey: Kendi parasıyla çıkar, yine çıkar. Aleyna’ya sahne mi yok? Yalnız yırtık ses teliyle elde sigaralı pozlar falan... Aleyna’yı bile aşan bir anormallik.

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‘Kötü ayrılanlar cumhuriyeti’ burası

Onur Ünlü, Hazar Ergüçlü’yle biten ilişkisi hakkında “Olmayınca olmuyor. Ama devamlı görüşüyoruz, bugün de görüştük” dedi. Nereye varacak bu ayrılıp ayrılıp görüşmeler?

- Savaş Özbey: Yok niye Fazıl Say el ele gitmiş boşanmaya, yok Uraz Kaygılaroğlu eski karısı kaza geçirince niçin yanındaymış... Ayrılmayı beceremeyenler, hatta “kötü ayrılanlar cumhuriyeti” burası. Sevgi ve saygıyla ayrılabilenler örnek alınacağına linç ediliyor nedense...

- Ömür Gedik: E açıkça söylemiş ya Onur Ünlü. Olmayınca olmadığı için bir yere varmayacak. Arkadaş kalacaklar.

- Onur Baştürk: Uzun süredir sevgili olanlar bir noktadan sonra arkadaş gibi oluyor. Dolayısıyla ayrılıp ayrılıp görüşmeyi tuhaf bulmuyorum.

- Orkun Ün: Savaş sana şurada katılıyorum. “Kötü ayrılanlar cumhuriyeti burası” çok haklısın. Bir ilişkiye nasıl başladığın değil, nasıl bitirdiğin önemlidir. Ama be kardeşim, yoğun yaşanan bir ilişkinin ertesi günü her şey güllük gülistanlık mı olur? Bunu da anlayamıyorum!