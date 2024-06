Belçim Bilgin, Yılmaz Erdoğan ve Gülben Ergen'den doğum günü pozu

Haberin Devamı

Sanatçı, partide eski eşi Belçim Bilgin ve abisi Mustafa Erdoğan’ın eski eşi Gülben Ergen’le bir araya geldi. Üçlü keyifli anlarını birlikte poz vererek ölümsüzleştirdi.

KİM İHANETE UĞRAMAMIŞ Kİ?

8 Mayıs’ta uyuşturucu operasyonuyla gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kalben, önceki akşam Cihangir Geyik adlı mekândaydı. Verdiği konser sonrası arkadaşlarıyla eğlenmeye çıkan şarkıcı, ilerleyen saatlerde evine doğru yürürken görüntülendi.

Kalben , “menajerinin ihanetine uğradığı” iddiası sorulunca şöyle dedi: “Bu memlekette kim ihanete uğramamış, kim suçlu olmadığı bir konuda suçlanmamış ki? Ben bugün mutluyum, uzun zaman sonra konser verdim. Tekrar müzisyen gibi hissedebildiğim bir gün yaşıyorum.” (Sayit DURMAZ)

HAYATIMDA KİMSE YOK

Mert Yazıcıoğlu önceki akşam İstanbul Havaalanı’nda görüntülendi.

Oyuncu, eski sevgilisi Afra Saraçoğlu hakkındaki sorulara yanıt vermek istemedi. Yazıcıoğlu aşk sorularına ise “Hayatımda kimse yok” cevabını verdi. (Sayit DURMAZ)

POTANIN SULTANI

Modacı Gülşah Saraçoğlu, NBA formalarından ilham alarak tasarladığı kıyafeti ile poz verdi.

Modacı, Los Angeles Lakers’ın efsanevi basketbolcusu Kobe Bryant’ın 24 numaralı formasına göndermede bulundu. Saraçoğlu, kıyafetiyle çekilmiş karelerini sosyal medya hesabından “Potanın sultanı” notuyla paylaştı.

OPERASYON GEÇİRDİ

Tuğba Özay, geçen gün bir operasyon geçirdi. Ameliyat, kadın doğum uzmanı ve jinekolog Nazlı Korkmaz tarafından gerçekleşti.

Ünlü isim, uzun bir süre hastanede müşahede altında olduğunu söyledi. Ameliyat öncesi gözyaşlarını tutamayan Özay, sosyal medya hesabından son durumu hakkında bilgi verdi:“4 gün önce kök hücre ameliyatı oldum. Yaşadığım olumsuzluklar, üzüntüler, stresli ve yoğun koşturmacalı hayat bir yerden kendini gösterecekti. Benim tiroitlerime vurdu ve aynı zamanda östrojen hormonlarıma. Psikolojik olarak her an her şeye karşı güçlü durabilen bir yapım var. 1-2 saatlik operasyon gerçekleşti. Hiç korkulacak bir şey değil. Hatta hastaneden çıktım ve çalışma hayatıma devam ettim.”

SPORTİF ÇİFT

Oyuncu Gökçe Özyol ile Dilek Serbest önceki gün Nişantaşı City’s çıkışı görüntülendi.

Çift, spor tarzıyla dikkat çekti. Sevgililer, alışveriş turunu el ele gerçekleştirdi.

450 KİŞİYLE TESBİH SALLADI

Kristal Türkiye Gayrimenkul Franchise geçen akşam 15’inci yılını özel bir davetle kutladı.

Sudatur Event’in gemisinde gerçekleşen gecede Ferman Toprak, sahne aldı. 450 davetliye özel hazırlatılan tespihler dağıtıldı. Şarkıcı, “Hayatı Tespih Yapmışım” şarkısını söylediği sırada tüm konuklar tespihleri salladı. Şarkıcıya Kristal Türkiye Group Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Emrah Özdemir tarafından da plaket verildi.