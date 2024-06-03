Belçim Bilgin, Yılmaz Erdoğan ve Gülben Ergen'den doğum günü pozu

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Sanatçı, partide eski eşi Belçim Bilgin ve abisi Mustafa Erdoğan’ın eski eşi Gülben Ergen’le bir araya geldi. Üçlü keyifli anlarını birlikte poz vererek ölümsüzleştirdi.
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...
KİM İHANETE UĞRAMAMIŞ Kİ?
8 Mayıs’ta uyuşturucu operasyonuyla gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kalben, önceki akşam Cihangir Geyik adlı mekândaydı. Verdiği konser sonrası arkadaşlarıyla eğlenmeye çıkan şarkıcı, ilerleyen saatlerde evine doğru yürürken görüntülendi.
HAYATIMDA KİMSE YOK
Mert Yazıcıoğlu önceki akşam İstanbul Havaalanı’nda görüntülendi.
Oyuncu, eski sevgilisi Afra Saraçoğlu hakkındaki sorulara yanıt vermek istemedi. Yazıcıoğlu aşk sorularına ise “Hayatımda kimse yok” cevabını verdi. (Sayit DURMAZ)
POTANIN SULTANI
Modacı Gülşah Saraçoğlu, NBA formalarından ilham alarak tasarladığı kıyafeti ile poz verdi.
Modacı, Los Angeles Lakers’ın efsanevi basketbolcusu Kobe Bryant’ın 24 numaralı formasına göndermede bulundu. Saraçoğlu, kıyafetiyle çekilmiş karelerini sosyal medya hesabından “Potanın sultanı” notuyla paylaştı.
OPERASYON GEÇİRDİ
Tuğba Özay, geçen gün bir operasyon geçirdi. Ameliyat, kadın doğum uzmanı ve jinekolog Nazlı Korkmaz tarafından gerçekleşti.
SPORTİF ÇİFT
Oyuncu Gökçe Özyol ile Dilek Serbest önceki gün Nişantaşı City’s çıkışı görüntülendi.
Çift, spor tarzıyla dikkat çekti. Sevgililer, alışveriş turunu el ele gerçekleştirdi.
450 KİŞİYLE TESBİH SALLADI
Kristal Türkiye Gayrimenkul Franchise geçen akşam 15’inci yılını özel bir davetle kutladı.
Sudatur Event’in gemisinde gerçekleşen gecede Ferman Toprak, sahne aldı. 450 davetliye özel hazırlatılan tespihler dağıtıldı. Şarkıcı, “Hayatı Tespih Yapmışım” şarkısını söylediği sırada tüm konuklar tespihleri salladı. Şarkıcıya Kristal Türkiye Group Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Emrah Özdemir tarafından da plaket verildi.