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Belçika'daki işlemler tamamlandı... Barış Manço'nun otomobili Türkiye'ye getiriliyor

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#Barış Manço#Doğukan Manço#Lale Manço
Belçikadaki işlemler tamamlandı... Barış Mançonun otomobili Türkiyeye getiriliyor
Cansu Topçu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2024 07:54

DOĞUKAN Manço, babası Barış Manço’nun ölümünün ardından Belçika’da bir garajda bulduğu Honda Prelude marka arabasının Türkiye’ye getirilmesi için çalışmalara başlamıştı.

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Manço, arabayı Barış Manço Müzesi’nde sergileneceğini söylemişti. Manço, arabanın son durumu hakkında şu bilgiyi verdi:

“Aracın buraya gelebilmesi için kanunen 35 seneyi doldurması gerekiyordu. Belçika’da aracın sular altında kaldığını gördük. Orada biraz toparladık. Birkaç firma bize sponsor oldu. Tüm adımları tamamladık. Haziran ayında burada olacak.”

Belçikadaki işlemler tamamlandı... Barış Mançonun otomobili Türkiyeye getiriliyor


HACİZDEKİLERİ ALMAK İSTİYORUZ

Doğukan Manço, hedefinin babasının vefat ettikten sonra haczedilen tüm arabalarını bulup almaya çalışmak olduğunu açıkladı:

“Babamın Türkiye’de haczedilen 3 aracı daha var. Babam öldükten sonra şirket ortakları, şirket adına kredi çekmiş. Bankanın borcu istemesiyle öğrendik.”

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Belçikadaki işlemler tamamlandı... Barış Mançonun otomobili Türkiyeye getiriliyor

Manço, yaşananlarla ilgili son durumu Instagram’daki şu paylaşımla anlattı:

“Ticaret Bakanlığı ve Gümrük Müdürlüğü’nün istediği son evrak için annem ve Batıkan geldi. İşlemleri tamamladık.”

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#Barış Manço#Doğukan Manço#Lale Manço

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