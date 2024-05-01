Belçika'daki işlemler tamamlandı... Barış Manço'nun otomobili Türkiye'ye getiriliyor

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Manço, arabayı Barış Manço Müzesi’nde sergileneceğini söylemişti. Manço, arabanın son durumu hakkında şu bilgiyi verdi:



“Aracın buraya gelebilmesi için kanunen 35 seneyi doldurması gerekiyordu. Belçika’da aracın sular altında kaldığını gördük. Orada biraz toparladık. Birkaç firma bize sponsor oldu. Tüm adımları tamamladık. Haziran ayında burada olacak.”

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Doğukan Manço , hedefinin babasının vefat ettikten sonra haczedilen tüm arabalarını bulup almaya çalışmak olduğunu açıkladı:“Babamın Türkiye’de haczedilen 3 aracı daha var. Babam öldükten sonra şirket ortakları, şirket adına kredi çekmiş. Bankanın borcu istemesiyle öğrendik.”

Manço, yaşananlarla ilgili son durumu Instagram’daki şu paylaşımla anlattı:

“Ticaret Bakanlığı ve Gümrük Müdürlüğü’nün istediği son evrak için annem ve Batıkan geldi. İşlemleri tamamladık.”