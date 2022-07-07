Begüm Obiz: Kalbimde çok tatlı bir ritim atıyor

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◊ İlk single’ınız “Sen Söyle” hayırlı olsun. Şarkıyla ilgili ilk yorumlar nasıl?

- Teşekkür ederim. Tepkiler beklediğimden de iyi, çok şükür. Benim bebeğim olduğu için bana güzel geliyor diye düşünüyorum ama her dinleyenin diline dolanıyor ve seviliyor. Dilerim ki bu sevgi daha da katlansın. YouTube izlenmelerimiz de çok güzel bir ivmede ama daha çok dinleyiciye ulaşmak istiyorum, kalbimde çok tatlı bir ritim atıyor! Şarkımı benimseyen ve sahiplenen herkese gidip sarılmak istiyorum.

◊ Bize biraz kendinizi anlatmanızı istesek, neler söylersiniz?

- Hamurun en kıymetli malzemesi ‘sevgi’ bende. Sevgi dolu bir ailede, sevgi dolu sosyal hayat içerisinde büyüdüm, yoğruldum. Makul, heyecanlı, verici, sevecen ve çok sosyalimdir. Sinirlerim de eskiden daha gevşekti, yoğun iş hayatının stresinden midir nedir, daha kolay sinirlenir oldum. Törpülemem lazım. Kendimle ilgili gururla söyleyeceğim tek şey çalışkanlığım sanırım. Çok küçük yaşlardan beri kendi ayaklarım üzerinde kendi taşlarımı dizdim, kendi hayatımı inşa ettim.

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MURAT BOZ’UN VOKALİSTİYDİM

◊ Profesyonel müzik yaşamınız nasıl başladı, single yapmaya kadar uzanan süreç nasıl gelişti?

- En küçük dayım çok iyi bir müzisyen. Babamın da sesi çok güzeldi, annem ve ablalarımın da öyle. TRT 4’le büyüdüm. 8 yaşındayken Adana’nın çok kıymetli musiki derneklerinde eğitime başladım. Tek hayalim TRT sanatçısı olmaktı. Üniversite dahil müzik eğitimim ve eş zamanlı sahne hayatım yıllarca devam etti. Üniversite bittikten sonra Acun Medya’da çalışan çok sevdiğim bir arkadaşım vesilesiyle “O Ses Türkiye”ye katıldım. Sonrasında canım Murat Boz’un vokalistliğine başladım, 4 sene devam ettim. İstanbul’da kendi yaptığım sahneler git gide artmaya başladı. Yakın çevremden ve dinleyicilerimden baskılar da artınca artık bir şeyler yapmam gerektiğini hissediyordum. “Tamam” dedim, “galiba artık vakti geldi”.

HİSSİME, ENERJİME VE SAHNEME GÜVENİYORUM

◊ Kendinize örnek aldığınız biri var mı?

- İşine saygısını yıllarca bizzat çalışarak deneyimlediğim Murat Boz, feyz aldığım en önemli isimlerden. Hep çok hayranlıkla izledim onu. Kadın şarkıcılardan da çok beğendiğim, başarısını takdir ettiğim birçok isim var. Derya Uluğ mesela. Yıllar önce İzmir’de bar sahnelerinde dinlerdim kendisini, yakaladığı ivmeyi gerçekten çok takdir ediyorum.

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◊ Mesleğinizle ilgili en çok neye güveniyorsunuz? Müzikseverler sizin neden dinlemeli?

- Hissime, enerjime ve sahneme! 10 senedir profesyonel sahne deneyimi yaşayan bir şarkıcı, yorumcuyum. Sesimle ilgili herkes görece yorumlar yapabilir; beğenen olur, “Yok arkadaş beni sarmadı bu tını” diyenler olur. Hepsi çok olağan durumlar. Ancak en çok güvendiğim nokta, her şarkıyı hissederek söylemem. Bugüne kadar sahnelerde bulunduysam kesinlikle bu enerji sayesinde.

KADINLAR HEP GÜNDEMDE OLSUN

◊ Kadın sanatçıların sahne kıyafetleri bu ara sürekli gündemde. Siz sahneye nasıl hazırlanıyorsunuz?



- Ne güzel, kadınlar hep gündemde olsun. Beğendiğim her şeyi giyebilirim, kendimi içinde iyi ve özgüvenli hissetmem yeterli. Sahnelerimde sevdiğim tasarımları olan markaları tercih ediyorum genelde.

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HIZLI DEVAM EDECEĞİM

◊ Gündeminizde yeni projeler var mı?

- Tabii ki olacak. Yeni başlamış olabilirim ama hızlı devam edeceğim. Bu sene bitmeden çıkarmayı planladığım iki şarkı daha var. Hele bir tanesi var ki, of! Onları da bir an önce dinleyiciye sunmak için sabırsızlanıyorum. Yaz sezonunda da Bodrum ve Alaçatı’da sahnelerim olacak.