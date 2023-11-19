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Begüm Kütük: Çocuk çok istiyorum

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#Begüm Kütük#Erdil Yaşaroğlu#Kuruçeşme
Begüm Kütük: Çocuk çok istiyorum
Deniz BOY
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2023 11:43

2018 yılında 3.5 aylık hamileyken bebeğini kaybeden Begüm Kütük çocuk özlemini dile getirdi.

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Ünlü oyuncu önceki gün Kuruçeşme’de yürüyüş yaparken görüntülendi.

13 yıldır ünlü karikatürist Erdil Yaşaroğlu ile evli olan Begüm Kütük, “Çocuk sahibi olma düşünceniz var mı?” sorusuna “Çok istiyorum, uğraşıyoruz. Olduğunda söz, ilk size söyleyeceğim ve birlikte halay çekeceğiz” diyerek cevap verdi.

Begüm Kütük: Çocuk çok istiyorum

Erdil Yaşaroğlu ile örnek gösterilen bir evlilikleri olan Begüm Kütük mutlu beraberliğin sırrını ise şu sözlerle verdi:

“Erdil dünya tatlısı bir adam, sevgi dolu büyümüş ve bunu bana da yansıtıyor, birbirimize aşkımız hâlâ sürüyor, ortak anlamda çok iyi anlaşıyoruz ve eğleniyoruz.”

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#Begüm Kütük#Erdil Yaşaroğlu#Kuruçeşme

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