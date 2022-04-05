Bedia Ener kimdir, hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?

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Ekranların bir dönem izlenme rekorları kıran dizisi Yaprak Dökümü'nün Neyyir Hanım'ı olarak gönüllerde taht kuran Bedia Ener hayatı ile merak uyandırıyor. Yaprak Dökümü set anılarından da bahseden başarılı oyuncu Bedia Enver kimdir, kaç yaşında, şimdi ne yapıyor? İşte merak edilenler...

BEDİA ENER KİMDİR?

Bedia Ener, 15 Haziran 1954'te İstanbul'da doğmuştur. Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Ener, 1968 yılında, Bakırköy Halkevi'nde oyunculukla sanat hayatına başlamıştır. 1970 yılında ise Şehir Tiyatroları kadrosuna girdi. Haldun Dormen Tiyatrosu, Gazanfer Özcan Tiyatrosu, Yeditepe Oyuncuları, Asuman Dabak Tiyatrosu gibi topluluklarda çalıştı. Kamera karşısına geçerek sinema ve dizi filmlerde de rol alan Ener, aynı zamanda bir seslendirme sanatçısıdır. J.K.Rowling'in kaleme aldığı dünyaca ünlü, Harry Poter adlı fantastik roman serisinin filmlerinde Profesör McGonagall'ın Türkçe seslendirmesini yapmıştır.



Ankara'da yaşayan ve son olarak Ada Masalı dizisinde yer alan Bedia Ener, şimdilerde oyunculuk dersleri veriyor.

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BEDİA ENER DİZİLERİ

Ada Masalı - 2021

Alev Alev - 2021

Menajerimi Ara - 2020

Çatı Katı Aşk - 2020

Canevim - 2019

İkizler Memo-Can - 2018-2019

Meleklerin Aşkı - 2018

Dostlar Mahallesi - 2017

İsimsizler - 2017

Çifte Saadet - 2016

Kara Para Aşk - 2014 [1]

League of Legends - 2013 (Seslendirme-Lissandra)

DörtX4'lü - 2013 (Seslendirme-Babaanne)

Evlerden Biri - 2012

Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam - 2012

Tövbeler Tövbesi - 2011

Devrimden Sonra - 2011

Yeşeren Düşler - 2006

Yaprak Dökümü - 2006-2011

Büyük Buluşma - 2004

Şarkılar Seni Söyler - 2003

Mustafa Hakkında Herşey - 2003

Lahmacun ve Pizza - 2002

Derya & Deniz - 2002

Gülbeyaz - 2002

Harry Potter - 2001-2011 (Seslendirme-Professor Minerva Mc. Gonagall)

Karanlıkta Koşanlar - 2001

Külyutmaz - 2000

Mirasyediler - 1995