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Bedia Ener kimdir, hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?

#Bedia Ener#Bedia Ener Kimdir#Bedia Ener Filmleri
Bedia Ener kimdir, hangi dizilerde ve filmlerde oynadı

Tekrarlarının yayınlanmasına rağmen izlenmeye devam eden Yaprak Dökümü dizisi hala oyuncularıyla da konuşulmaya devam ediyor. Yaprak Dökümü'nün Neyyir Hanım'ı Bedia Ener de klasikleşen dizinin sevilen karakterlerinden biriydi. Peki, Bedia Ener kimdir, kaç yaşında, nereli? Oyuncu Bedia Ener'in hayatı ve son hali...

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Ekranların bir dönem izlenme rekorları kıran dizisi Yaprak Dökümü'nün Neyyir Hanım'ı olarak gönüllerde taht kuran Bedia Ener hayatı ile merak uyandırıyor. Yaprak Dökümü set anılarından da bahseden başarılı oyuncu Bedia Enver kimdir, kaç yaşında, şimdi ne yapıyor? İşte merak edilenler...

BEDİA ENER KİMDİR?

Bedia Ener, 15 Haziran 1954'te İstanbul'da doğmuştur. Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Ener, 1968 yılında, Bakırköy Halkevi'nde oyunculukla sanat hayatına başlamıştır. 1970 yılında ise Şehir Tiyatroları kadrosuna girdi. Haldun Dormen Tiyatrosu, Gazanfer Özcan Tiyatrosu, Yeditepe Oyuncuları, Asuman Dabak Tiyatrosu gibi topluluklarda çalıştı. Kamera karşısına geçerek sinema ve dizi filmlerde de rol alan Ener, aynı zamanda bir seslendirme sanatçısıdır. J.K.Rowling'in kaleme aldığı dünyaca ünlü, Harry Poter adlı fantastik roman serisinin filmlerinde Profesör McGonagall'ın Türkçe seslendirmesini yapmıştır.

Ankara'da yaşayan ve son olarak Ada Masalı dizisinde yer alan Bedia Ener, şimdilerde oyunculuk dersleri veriyor.

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BEDİA ENER DİZİLERİ

Ada Masalı - 2021
Alev Alev - 2021
Menajerimi Ara - 2020
Çatı Katı Aşk - 2020
Canevim - 2019
İkizler Memo-Can - 2018-2019
Meleklerin Aşkı - 2018
Dostlar Mahallesi - 2017
İsimsizler - 2017
Çifte Saadet - 2016
Kara Para Aşk - 2014 [1]
League of Legends - 2013 (Seslendirme-Lissandra)
DörtX4'lü - 2013 (Seslendirme-Babaanne)
Evlerden Biri - 2012
Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam - 2012
Tövbeler Tövbesi - 2011
Devrimden Sonra - 2011
Yeşeren Düşler - 2006
Yaprak Dökümü - 2006-2011
Büyük Buluşma - 2004
Şarkılar Seni Söyler - 2003
Mustafa Hakkında Herşey - 2003
Lahmacun ve Pizza - 2002
Derya & Deniz - 2002
Gülbeyaz - 2002
Harry Potter - 2001-2011 (Seslendirme-Professor Minerva Mc. Gonagall)
Karanlıkta Koşanlar - 2001
Külyutmaz - 2000
Mirasyediler - 1995

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