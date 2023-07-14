Bebeğin cinsiyeti belli oldu

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24 Mayıs'ta hamile olduğunu duyuran Ezgi Mola bebeğin cinsiyetini öğrendi. Dün baba shower partisi düzenleyen çiftin oğulları olacak.

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Zeynep Bastık aşkını ilan etti

Geçen yıl 11 ay evli kaldığı Tolga Akış’tan boşanan Zeynep Bastık, aşkı Ali Can Ayyıldız’da buldu.

Ali Can Ayyıldız, ünlü şarkıcının Urla’daki evinde düzenlediği 30’uncu yaş günü partisine de katıldı. Zeynep Bastık partide sevgilisiyle çekilen bu romantik pozunu sosyal medya hesabından yayınlayarak aşklarını herkese ilan etti.

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Oğulları için bir aradalar

Geçen yıl evliliklerini anlaşmalı olarak bitiren oyuncu Pelin Batu ve doktor Macit Bitargil oğulları Rafael’in doğum günü için bir araya geldi.

Oğulları Rafael’in 4’üncü yaşını birlikte kutlayan eski eşler, örnek bir tablo çizdi. Pelin Batu ile Macit Bitargil, 2018’de İtalya’nın Roma şehrinde evlenmişti.

‘Cambaz’ yayında

Deniz Seki, yeni şarkısı “Cambaz”ı bugün müzikseverlerin beğenisine sundu.

Sözü ve müziği Selahattin Sarıkaya’ya ait olan şarkının düzenlemesi Murat Yeter imzasını taşıyor. Deniz Seki, Poll Production etiketiyle tüm dijital platformlarda yayına giren “Cambaz”a kardeşi Serdar Seki’nin yönetmenliğinde bir de klip çekti.

İlk albüm heyecanı

Derya Uluğ, kariyerinin ilk solo albümü “Nefes”le bugün hayranlarıyla buluştu.

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Albüm için çok heyecanlı olduğunu dile getiren Uluğ, “Albüm çalışmaları ve konser temposu birleşince yorucu bir süreç oldu. Emeklerimiz karşılık bulduğunda tüm yorgunluğumuz geçecek” dedi.

Projenin çıkış parçası, albüme adını veren “Nefes” oldu. Şarkının klibi Ecem Gündoğdu yönetmenliğinde toplam 75 kişilik bir ekiple çekildi.

Konser geliri Mehmetçik Vakfı’na

DEMET Akalın önceki akşam Demirören Medya Grubu medya sponsorluğu ve Poll Production by Polat Yağcı organizasyonuyla gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri’nde sahne aldı.

Akalın, dünden bugüne sevilen şarkılarını seslendirdi. Şarkıcı, konserin tüm gelirini Mehmetçik Vakfı’na bağışladığını açıkladı: “Her sene olduğu gibi gelirimiz Mehmetçik Vakfı’na.”

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İyi bir aile hayatı başarı getiriyor

SERKAN Kaya önceki akşam Karadeniz Ereğli’de 23. kez gerçekleşen Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk ve Kültür Festivali’nin kapanışında sahne aldı. Kaya, hayranlarıyla da sohbet etti.

Şarkıcı, başarısının kaynağının iyi bir aile hayatından geçtiğini söyledi: “Aile hayatımda sorunlu olduğumu düşünenler yanılıyorlar. Çok şükür eşim ve çocuklarımla mutlu bir hayatım var. Hatta yeni evimizi yaptık. Mesele şu ki ölüm yoksa ayrılık da yok.” Serkan Kaya ayrıca kadın sanatçılarının sahnedeki giyim tarzından dolayı kısıtlandığını düşünmediğini belirtti: “Dünyanın en özgür ülkelerinden birinde yaşıyoruz.”

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Konserde görüşmek üzere

Ünlü futbolcu Gomis ve Aleyna Tilki geçen akşam Zorlu AVM’de karşılaştı.

Gomis, birlikte çekilmiş pozlarını şu notla sosyal medya hesabından paylaştı: “Seni yeniden görmek ne güzel sürpriz. Seni ne zaman duysam ya da görsem bana şarkımı ve Galatasaray’ı hatırlatıyorsun. Teşekkür ederim ve en yakın zamanda konserinde görüşmek üzere.” Tilki de futbolcuya şu sözlerle karşılık verdi: “Her zamanki gibi pozitif gülümsemen ile karşılaştığım için çok mutluyum. En yakın zamanda konserde görüşmek üzere.”

Herkes aşkına sahip çıksın

Buray önceki akşam KerkiSolfej’in düzenlediği konserde Bodrum Antik Tiyatro’da sahne aldı. Konserin biletleri günler öncesinden tükendi.

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Buray, “Bodrumun enerjisi bende başka. Burası bana hep aşkı hatırlatıyor. Herkes aşkına sahip çıksın” dedi. Şarkıcı, gecenin sonunda ritmi yüksek “Deli Divane” şarkısıyla eğlenceli bir final yaptı.