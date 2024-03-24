Bayramda servet kazanacak... Süperstara 7 yıldızlı oda!

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Türk pop müziğinin süperstarı Ajda Pekkan, bayramın ilk günü Kıbrıs’ta sahne alacak.

Ünlü sanatçı, Kıbrıs’ta hizmete girecek 7 yıldızlı Grand Sapphire Resort Otel’in açılış konserini verecek. Konser için aylar öncesinde hazırlıklarına başlayan ünlü sanatçı yine büyük bir şova imza atacak.

Merakla beklenen bu büyük konser için 7 yıldızlı otel, Ajda Pekkan’a 700 bin dolar, yaklaşık 22.5 milyon TL ödedi. Otel ayrıca ünlü sanatçıya büyük bir jest hazırladı.

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Otelin 20’nci katında yer alan Sapphire Suit, Ajda Pekkan için özel olarak yeniden tasarlandı. 255 metrekarelik 2+1 lüks suitte, iki yatak odası, jakuzi, hamam ve salon bulunuyor.

Otel yetkilileri bu odanın adını da Ajda Pekkan SuperStar olarak değiştirdi. Pekkan’ın bayramda konaklayacağı bu özel odada daha sonra isteyen otel müşterileri de kalabilecek.