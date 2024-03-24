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Bayramda servet kazanacak... Süperstara 7 yıldızlı oda!

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#Süperstar Ajda Pekkan#Ajda Pekkan#Kıbrıs
Bayramda servet kazanacak... Süperstara 7 yıldızlı oda
İsmail BAYRAK
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2024 09:24

Süperstar Ajda Pekkan, bayramın ilk günü Kıbrıs’ın 7 yıldızlı yeni otelinin açılış konserini verecek. Konser için Pekkan’a 700 bin dolar ödeyen otel, bununla yetinmedi ünlü sanatçının konaklayacağı odayı özel olarak tasarladı. İçinde hamam da olan 255 metrekarelik özel suite sanatçının adı verildi.

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Türk pop müziğinin süperstarı Ajda Pekkan, bayramın ilk günü Kıbrıs’ta sahne alacak.

Ünlü sanatçı, Kıbrıs’ta hizmete girecek 7 yıldızlı Grand Sapphire Resort Otel’in açılış konserini verecek. Konser için aylar öncesinde hazırlıklarına başlayan ünlü sanatçı yine büyük bir şova imza atacak.

Bayramda servet kazanacak... Süperstara 7 yıldızlı oda


KONSER İÇİN 700 BİN DOLAR ALACAK

Merakla beklenen bu büyük konser için 7 yıldızlı otel, Ajda Pekkan’a 700 bin dolar, yaklaşık 22.5 milyon TL ödedi. Otel ayrıca ünlü sanatçıya büyük bir jest hazırladı.

Bayramda servet kazanacak... Süperstara 7 yıldızlı oda

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Otelin 20’nci katında yer alan Sapphire Suit, Ajda Pekkan için özel olarak yeniden tasarlandı. 255 metrekarelik 2+1 lüks suitte, iki yatak odası, jakuzi, hamam ve salon bulunuyor.

Otel yetkilileri bu odanın adını da Ajda Pekkan SuperStar olarak değiştirdi. Pekkan’ın bayramda konaklayacağı bu özel odada daha sonra isteyen otel müşterileri de kalabilecek.

Bayramda servet kazanacak... Süperstara 7 yıldızlı oda

 

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#Süperstar Ajda Pekkan#Ajda Pekkan#Kıbrıs

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