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Binlerce kişi Ebru’ya koştu

Ebru Gündeş, İzmir Aliağa Belediyesi’nin düzenlediği “Aliağa Sanat Günleri” kapsamında halk konseri verdi. Geçtiğimiz akşam sahneye çıkan sanatçıyı yaklaşık 50 bin kişi izledi.

Türkbükü yandı

Melek Mosso yaz konserleri maratonuna devam ediyor.

Şarkıcı geçtiğimiz gün Rai Türkbükü adlı mekânda sahne aldı. Mosso geceden fotoğraflarını sosyal medyada “Türkbükü yandı” notuyla paylaştı.

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Simge geçtiğimiz akşam İzmir Kültürpark Açıkhava’da konser verdi.

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Sahne maratonuna geçtiğimiz hafta başı başlayan Simge, hafta boyunca her gün bir konser verdi. Ünlü şarkıcı şimdi “Turkcell Vadi Konserleri” kapsamında 28 Ağustos’ta vereceği konsere hazırlanıyor. Simge yeni şarkısı “Ne Güzel”i de ilk defa o gece seslendirecek.

Ünlüler de izledi

Tan Taşçı, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sevenleriyle buluştu.

Ünlü şarkıcı, “Zor İşimiz, Zor” adlı şarkısının klibini ilk kez konserinde dinleyicilerinin beğenisine sundu. Klip büyük alkış aldı.

Konseri izlemeye gelenler arasında Enis Arıkan, Aslı Kızmaz, Deniz Akkaya ve Semiramis Pekkan gibi ünlü isimler de vardı. (Sayit DURMAZ)

Bodrum'da 'Yıldız'lı gece

Yıldız Tilbe, Kerkisolfej’in düzenlediği yaz konserleri kapsamında önceki akşam Bodrumlu hayranlarıyla buluştu.

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Geceye “Delikanlım” ile başlayan Tilbe’nin tüm şarkılarına alanı dolduran sevenleri hep bir ağızdan eşlik etti. Sahnede 2 saat kalan sanatçı, geceye danslarıyla renk kattı.