Başkaları söylesin ben dinleyeyim

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Türkiye’nin ilk aranjman söz yazarlarından Fecri Ebcioğlu anısına hazırlanan “100 Yıllık Şarkılar” albümü geçtiğimiz günlerde yayınlandı.



Geçmişte Fecri Ebcioğlu imzalı şarkıları seslendiren pop müziğin Süperstar’ı Ajda Pekkan’ın albümde neden yer almadığı merak konusu oldu.



Müzik eleştirmeni Naim Dilmener, sosyal medyada konuyla ilgili şu yorumu yaptı:



“Fecri Ebcioğlu için bir tribute albümü yapacaksınız ama bizzat kendisinin yarattığı, Türkçe popunun yıldızı Ajda Pekkan olmayacak. Hangi saygı bu? Ya da nasıl bir saygı bu?”

YILLARCA BEN SÖYLEDİM

“100 Yıllık Şarkılar” albümünün yapımcısı Murat Yıldırım eleştirilere yanıt verdi. Çalışma için Ajda Pekkan’a teklif götürdüğünü açıklayan Yıldırım şöyle konuştu:

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“Bu albüm için Ajda Pekkan’ı aradım. Ajda Hanım ‘Yıllarca ben söyledim bu şarkıları, biraz da başkaları söylesin. Onlardan dinlemek istiyorum’ diye cevap verdi. Geçen gün tekrar aradım, ‘Albümü dinlediniz mi?’ diye sordum. ‘Evet, dinledim. Kalbimi ferahlatan bir albüm olmuş. Çok beğendim, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum’ dedi. ‘Evet Ajda Hanım, tüm dijitallerde 1 haftada 1 milyon dinleyiciye ulaştık’ dedim ve telefonu kapattık.”