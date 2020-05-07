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Hayat
Haber Giriş: 07.05.2020 - 16:11,Son Güncelleme:

Barış Akan kimdir ve boyu kaç? Oynadığı diziler hangileri

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Barış Akan kimdir ve boyu kaç? Oynadığı diziler hangileri
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Asıl adı Barış Zeki Üregül olan ve babasının sahne soy ismini de kullanan Barış Akan, kamera karşısında kariyeri olmasına rağmen genellikle kendi işleriyle ilgilenmektedir. Peki, Barış Akan kimdir ve hangi dizilerde oynadı? İşte, Barış Akan oynadığı diziler ve hayatı hakkında bazı bilgiler

Barış Akan, 1986 yılında dünyaya geldi. Tarık Akan’ın oğlu olan Barış Üregül’ün annesi Yasemin Erkut’tur. Pis Yedili dizisinde rol alan Barış Üregül, iki yıl önce evlendiği şarkıcı Asya Engin Üregül’den boşanma davası ile gündeme gelmişti.

Şu an özel bir okulun yönetim kurulu başkanı olarak görev yapıyor.

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