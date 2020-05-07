Barış Akan kimdir ve boyu kaç? Oynadığı diziler hangileri

Barış Akan, 1986 yılında dünyaya geldi. Tarık Akan’ın oğlu olan Barış Üregül’ün annesi Yasemin Erkut’tur. Pis Yedili dizisinde rol alan Barış Üregül, iki yıl önce evlendiği şarkıcı Asya Engin Üregül’den boşanma davası ile gündeme gelmişti.

Şu an özel bir okulun yönetim kurulu başkanı olarak görev yapıyor.