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Banu Alkan 2 yıllık sevgilisi Kemal Yıldız ile evlendi... Düğün Paris'te!

Güncelleme Tarihi:

#Banu Alkan#Kemal Yıldız#Evrim Akın
Banu Alkan 2 yıllık sevgilisi Kemal Yıldız ile evlendi... Düğün Pariste
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2024 08:20

‘Afrodit’ lakaplı Banu Alkan, 2 yıldır birlikte olduğu Kemal Yıldız isimli sevgilisiyle sessiz sedasız evlendi. Çift, ilerleyen günlerde düğün yapacak.

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Kanal D’de ekrana gelen “Evrim Akın ile Ev Gezmesi” programına evinin kapılarını açan sanatçı, Kemal Yıldız ile nasıl tanıştıklarını anlattı:

“2 yıldır birlikteyiz. Bebek’te bir restoranda otururken gelip yanıma oturmak istedi. Önce cesaretine çok şaşırdım sonra yakışıklılığını görünce kabul ettim. Ben pısırık adam sevmem. Kemal’i tanımasaydım bu dünyadan gerçek bir erkek tanımadan göçüp gitmiş olacaktım.”

Banu Alkan 2 yıllık sevgilisi Kemal Yıldız ile evlendi... Düğün Pariste

Banu Alkan, daha sonra parmağındaki alyansı göstererek “Evlendik, düğünü sonra yapacağız. Bunu da ilk kez buradan duyurmuş olayım. Sonra Paris’e gider bir düğün daha yaparız” ifadelerini kullandı.

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#Banu Alkan#Kemal Yıldız#Evrim Akın

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