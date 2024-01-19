Bakanlık Serpil Örümcer'e yardım için elini uzattı

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Örümcer, sosyal medya hesabında yayınladığı videoda, elektrik ve su faturalarını ödeyebilmek için eski fotoğraflarını 200 liraya sattığını duyurdu.

Sanatçı, yaşadığı zorlukları ise şöyle anlattı:

“Mücadeleye devam ediyorum. Haftada bir kez pazara çıkıyorum. 2. el kıyafetler satıyorum. İşler kötü, sermayem de yok. O yüzden imzalı fotoğraf satmayı denedim. Şükrediyorum ki hâlâ sevenim varmış. Nostalji seven birkaç kişi satın aldı. Sektörde bir sürü olay başıma geldi. En büyük hatayı 2’nci evliliğimde yaptım. Eşim beni, Marmaris’e götürdü. Orada işler battı. En sonunda sokakta kaldım.”

Sanatçı için Bakanlık harekete geçti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın talimatı üzerine, konuyla ilgilenmek üzere Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri görevlendirildi.

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Faturalarını ömür boyu ödeyecek

Işın Karaca, Serpil Örümcer’in elektrik, su, doğalgaz faturalarını otomatik ödemeye bağlatarak ömür boyu karşılayacağını

açıkladı. Işın Karaca, Serpil Örümcer’in 70’li yıllarda seslendirdiği bir şarkıyı da hatıra olarak yeniden söyleyeceğini belirtti.