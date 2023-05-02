Bade İşçil'den Boğaz’da olta atığı isyanı

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Etraftaki çöpler ve balık tutanların bıraktığı kancalı misinaların fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaşan İşçil, “İstanbul Boğazı harika. Hafta sonu hava da güzel olunca tıklım tıklım oluyor. Hakkımızdır Boğaz havası almak, keyifle manzarayı seyretmek, yürümek, koşmak, balık tutmak. Ama ne olur çöpünüze sahip çıkın” ifadelerini kullandı.

Yürüyüş yaparken karşısına çıkan kancalı misinaları toplayan oyuncu, “Bunlar çoluk çocuk, insanlar, kediler, köpekler için çok tehlikeli. Bir rüzgarla denize savrulsa, tutmak için balık da kalmayacak” dedi.