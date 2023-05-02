Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Bade İşçil'den Boğaz’da olta atığı isyanı

Güncelleme Tarihi:

#Bade İşçil#Boğaz#Olta
Bade İşçilden Boğaz’da olta atığı isyanı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2023 08:05

Bade İşçil, Boğaz’daki çöp kirliliğine sitem etti. Sahilde köpeğiyle yürüyüşe çıkan oyuncu, karşılaştığı manzara karşısında sinirlendi.

Haberin Devamı

Etraftaki çöpler ve balık tutanların bıraktığı kancalı misinaların fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaşan İşçil, “İstanbul Boğazı harika. Hafta sonu hava da güzel olunca tıklım tıklım oluyor. Hakkımızdır Boğaz havası almak, keyifle manzarayı seyretmek, yürümek, koşmak, balık tutmak. Ama ne olur çöpünüze sahip çıkın” ifadelerini kullandı.

Bade İşçilden Boğaz’da olta atığı isyanı

Yürüyüş yaparken karşısına çıkan kancalı misinaları toplayan oyuncu, “Bunlar çoluk çocuk, insanlar, kediler, köpekler için çok tehlikeli. Bir rüzgarla denize savrulsa, tutmak için balık da kalmayacak” dedi.

Bade İşçilden Boğaz’da olta atığı isyanı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bade İşçil#Boğaz#Olta

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden bir türlü affedemiyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden bir türlü affedemiyorum?

#Sağlık
Milyoner Playboy yıldızının sır dolu ölümü... 15 yıl önce işlenen cinayeti kanlı bir havlu mu çözecek

Milyoner Playboy yıldızının sır dolu ölümü... 15 yıl önce işlenen cinayeti kanlı bir havlu mu çözecek?

#ABD
Sporda başarısızlık yok mudur Giannis’in bozgun sonrası açıklamaları tartışma yarattı ‘Ağır zırvaladı’

Sporda başarısızlık yok mudur? Giannis’in 'bozgun sonrası' açıklamaları tartışma yarattı! ‘Ağır zırvaladı’

#NBA