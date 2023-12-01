Azra Akın'ın ikinci çocuk heyecanı

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2002’de Türkiye güzeli seçilen ve ardından aynı yıl Miss World’de Dünya Güzeli unvanını kazanan ünlü model, 2017 yılında Atakan Koru ile evlenmişti. 2018 yılında da oğlu Demir’i kucağına alan Azra Akın şov dünyasına ara vermişti. Geçen günlerde yeniden anne olacağını duyuran eski model ve oyuncu, Akmerkez’de görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden Azra Akın “Her şey yolunda. Birazcık yoğunum” dedi.

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Çiftin oğulları Demir, 2018 yılında dünyaya gelmişti...Dünya güzeli, “Oğlunuz Demir kardeşi olacağını öğrendi mi” sorusuna “Evet, haberi var. Demir’e güzel bir şekilde anlattık. Çok heyecanlı.” diyerek cevap verdi.

Çalışan biri olarak yenidoğan bebeğinin bakımında bakıcıdan yardım alacağını söyleyen Akın, “Elimden geldiğince ben yanında olmak istiyorum, Demir’de de aynısını yaptım. Benim sorumluluğum ama bu hiç yardım almayacağım anlamına da gelmiyor. Sonuçta çalışan insanlarız” dedi. Hamileliğin güzel gittiğini de belirten Akın “Çok güzel gidiyor, bir sıkıntı yok” diye konuştu. m Deniz BOY