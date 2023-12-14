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Mahkemeye başvurdu... Artık bu ismi kullanmak istemiyorum!

Güncelleme Tarihi:

#Bennu Gerede#Azize Bennu Gerede#Azize Bennu
Mahkemeye başvurdu... Artık bu ismi kullanmak istemiyorum
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2023 12:07

Fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede, nüfusta ‘Azize Bennu’ olan isminin düzeltilmesi için dava açtı.

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İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada Gerede’nin avukatı Eylem Kahraman müvekkilinin kamuoyunda ve uğraştığı işlerde ‘Bennu’ olarak tanındığını belirterek, nüfustaki ‘Azize Bennu’ isminin değiştirilmesini talep etti.

Mahkeme, Gerede’nin talebini kabul ederek, nüfustaki ‘Azize Bennu’ olan isminin ‘Bennu’ olarak değiştirilmesine hükmetti. (Özge EĞRİKAR)

Mahkemeye başvurdu... Artık bu ismi kullanmak istemiyorum

BİZ ONLARI BAŞKA TANIDIK...

Sahne, sinema ve televizyon dünyasının ünlü isimleri tanınmadan önce bambaşka kimliklere sahiplerdi... Şöhret sadece hayatlarını değil isimlerini hatta soyisimlerini bile değiştirdi. İşte bizim bilmediğimiz eski isimler!

SEDA SAYAN

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Ayşel Gürsaçar desek kimse kim olduğunu bilemez. Ama onu bütün Türkiye Seda Sayan olarak taşıyor.

Mahkemeye başvurdu... Artık bu ismi kullanmak istemiyorum

KİBARİYE

Tüm Türkiye onu Kibariye adıyla tanıyor. Ama gerçek adı Bahriye Tokmak.

Mahkemeye başvurdu... Artık bu ismi kullanmak istemiyorum

EMİNE ÜN

Emine Bolverdi desek kimsenin aklına bir ünlü gelmez. Çünkü, Türkiye onu Emine Ün olarak tanıdı.

Mahkemeye başvurdu... Artık bu ismi kullanmak istemiyorum

HARİKA AVCI

Türk sinemasının en ünlü kadın oyuncularından Nermin Ocak kim sizce? Harika Avcı'nın ta kendisi.

Mahkemeye başvurdu... Artık bu ismi kullanmak istemiyorum

CÜNEYT ARKIN

Cüneyt Arkın'ın gerçek adı ise Fahrettin Cüreklibatur.

Mahkemeye başvurdu... Artık bu ismi kullanmak istemiyorum

MUAZZEZ ERSOY

Yıldız Levent adı kimseye bir şey çağrıştırmayabilir. Muazzez Ersoy sanat kariyerine başlarken gerçek adı yerine takma adını kullanmaya karar verdi.

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Mahkemeye başvurdu... Artık bu ismi kullanmak istemiyorum

KUBAT

Kubat'ın tam adı ise Ramazan Kubat.

Mahkemeye başvurdu... Artık bu ismi kullanmak istemiyorum

KIRAÇ

Kıraç, soyadını kullanan ünlülerden. Tam adı Ali Tufan Kıraç.

Mahkemeye başvurdu... Artık bu ismi kullanmak istemiyorum

BANU ALKAN

Renka Bronkavi adı size tanıdık gelmeyebilir. Ama Banu Alkan desek herkes tanır.

Mahkemeye başvurdu... Artık bu ismi kullanmak istemiyorum

MAHSUN KIRMIZIGÜL

Ailesinin verdiği isim Abdullah, gerçek soyadı ise Bezencir. Ama herkes onu Mahsun Kırmızıgül olarak tanıyor.

Mahkemeye başvurdu... Artık bu ismi kullanmak istemiyorum

MÜJDE AR

Müjde Ar da gerçek adını kullanmayan ünlülerden. Gerçek adı Kamile Suat Ebrem.

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Mahkemeye başvurdu... Artık bu ismi kullanmak istemiyorum

PERİHAN SAVAŞ

Gerçek adı Şerife Perihan. Tüm Türkiye onu Perihan Savaş olarak tanıyor.

Mahkemeye başvurdu... Artık bu ismi kullanmak istemiyorum

ALİŞAN

Serkan Burak Tektaş, Alişan'ın ta kendisi!

Mahkemeye başvurdu... Artık bu ismi kullanmak istemiyorum

SERDAR GÖKHAN

Usta oyuncu Serdar Gökhan'ın gerçek adı ise Nusret Ersöz.

Mahkemeye başvurdu... Artık bu ismi kullanmak istemiyorum

PETEK DİNÇÖZ

Şöhret olmadan önce adı Didem Ezgü idi. Ama herkes onu Petek Dinçöz olarak tanıdı.

Mahkemeye başvurdu... Artık bu ismi kullanmak istemiyorum

NURİ ALÇO

Nuri Alço'nun gerçek adı Nurettin İbrahimov.

Mahkemeye başvurdu... Artık bu ismi kullanmak istemiyorum

CENK EREN

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Cenk Eren'in gerçek adı Yüksel Venedik.

Mahkemeye başvurdu... Artık bu ismi kullanmak istemiyorum

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#Bennu Gerede#Azize Bennu Gerede#Azize Bennu

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