Mahkemeye başvurdu... Artık bu ismi kullanmak istemiyorum!

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İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada Gerede’nin avukatı Eylem Kahraman müvekkilinin kamuoyunda ve uğraştığı işlerde ‘Bennu’ olarak tanındığını belirterek, nüfustaki ‘Azize Bennu’ isminin değiştirilmesini talep etti.
Mahkeme, Gerede’nin talebini kabul ederek, nüfustaki ‘Azize Bennu’ olan isminin ‘Bennu’ olarak değiştirilmesine hükmetti. (Özge EĞRİKAR)
BİZ ONLARI BAŞKA TANIDIK...
Sahne, sinema ve televizyon dünyasının ünlü isimleri tanınmadan önce bambaşka kimliklere sahiplerdi... Şöhret sadece hayatlarını değil isimlerini hatta soyisimlerini bile değiştirdi. İşte bizim bilmediğimiz eski isimler!
SEDA SAYAN
Ayşel Gürsaçar desek kimse kim olduğunu bilemez. Ama onu bütün Türkiye Seda Sayan olarak taşıyor.
KİBARİYE
Tüm Türkiye onu Kibariye adıyla tanıyor. Ama gerçek adı Bahriye Tokmak.
EMİNE ÜN
Emine Bolverdi desek kimsenin aklına bir ünlü gelmez. Çünkü, Türkiye onu Emine Ün olarak tanıdı.
HARİKA AVCI
Türk sinemasının en ünlü kadın oyuncularından Nermin Ocak kim sizce? Harika Avcı'nın ta kendisi.
CÜNEYT ARKIN
Cüneyt Arkın'ın gerçek adı ise Fahrettin Cüreklibatur.
MUAZZEZ ERSOY
Yıldız Levent adı kimseye bir şey çağrıştırmayabilir. Muazzez Ersoy sanat kariyerine başlarken gerçek adı yerine takma adını kullanmaya karar verdi.
KUBAT
Kubat'ın tam adı ise Ramazan Kubat.
KIRAÇ
Kıraç, soyadını kullanan ünlülerden. Tam adı Ali Tufan Kıraç.
BANU ALKAN
Renka Bronkavi adı size tanıdık gelmeyebilir. Ama Banu Alkan desek herkes tanır.
MAHSUN KIRMIZIGÜL
Ailesinin verdiği isim Abdullah, gerçek soyadı ise Bezencir. Ama herkes onu Mahsun Kırmızıgül olarak tanıyor.
MÜJDE AR
Müjde Ar da gerçek adını kullanmayan ünlülerden. Gerçek adı Kamile Suat Ebrem.
PERİHAN SAVAŞ
Gerçek adı Şerife Perihan. Tüm Türkiye onu Perihan Savaş olarak tanıyor.
ALİŞAN
Serkan Burak Tektaş, Alişan'ın ta kendisi!
SERDAR GÖKHAN
Usta oyuncu Serdar Gökhan'ın gerçek adı ise Nusret Ersöz.
PETEK DİNÇÖZ
Şöhret olmadan önce adı Didem Ezgü idi. Ama herkes onu Petek Dinçöz olarak tanıdı.
NURİ ALÇO
Nuri Alço'nun gerçek adı Nurettin İbrahimov.
CENK EREN
Cenk Eren'in gerçek adı Yüksel Venedik.