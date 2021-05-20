Aytül Temiz kimdir?

Aytül Temiz İhtisasını İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı. Öğrenimine İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde devam ederken, Türkiye'nin bitki ithalat sorunlarıyla ilgili yüksek lisans tezi yazmakta olup, 2012 yılında "310 Adımda Yeni Başlayanlar İçin Bahçe" isimli kitabın yazarlığını yaptı. Kitapta peyzajın temel öğelerini anlattı; bahçe tasarımı, bakımı, sebzecilik, sulama sistemi, aydınlatma sistemi, süs havuzları ve şifalı bitkiler gibi konular hakkında bilgiler verdi.



Birçok TV kanalında bahçe ve bitkiler üzerine uzman olarak canlı yayın ve röportajlar gerçekleştirdi, bahçe severlerin sorularını cevaplandırdı. Butik ve büyük çaplı birçok kamu ve özel mülkiyete ait peyzaj projesinin tasarım ve uygulama aşamalarında yer aldı.



Aytül Temiz, çeşitli eğitim kurumlarında öğrencilere çevre üzerine paneller vermeye, sosyal paylaşım platformlarında "Bitki Uzmanı" sayfasında doğa severler için çeşitli bilgiler vererek peyzaj çalışmalarını paylaşmaya devam ediyor.



Uzmanlığı ile ilgili pek çok workshop ve sertifika programında yer alan Aytül Temiz, çok iyi seviyede İngilizce ve birçok çizim-tasarım programı biliyor

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?