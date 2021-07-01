Ayşegül Çınar kimdir ve hangi dizilerde oynadı?
Ayşegül Çınar, pek çok kişinin biyografisini merak ettiği isim olmaya devam ediyor. Eski sevgilisi ile yaşadığı olayların ardından ismi adli olaylara karışan Ayşegül Çınar, araştırılan isim oldu. Oyunculuk kariyeri de bulunan Ayşegül Çınar, Yasak Elma dizisinde de rol almıştı. Peki, Ayşegül Çınar kimdir ve hangi dizilerde oynadı? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler
Ayşegül Çınar ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu önceki gün yaşanan olaylı gecenin ardından gözaltına alındı. Olaylı gecenin ardından Ayşegül Çınar ve eski sevgilisine ilişkin araştırmalar başladı. Peki, Ayşegül Çınar kimdir? İşte Ayşegül Çınar ve Furkan Çalıkoğlu hakkında bilgiler…
AYŞEGÜL ÇINAR KİMDİR?
Ayşegül Çınar, 1999 yılında Antalya'da dünyaya geldi. Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tamamladıktan sonra küçük yaşlarda oyunculuk yapmaya başladı.
Fox Tv'de yayınlanan Yasak Elma dizisiyle dikkatleri üzerine çekti. Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece, Sevda Erginci, Şafak Pekdemir, Barış Aytaç, İrem Kahyaoğlu, Kıvanç Kasabalı, Nilgün Türksever, Sinan Eroğlu, İlber Kaboğlu, Ayşegül Çınar ve Tuğçe Koçak'ın yer aldığı Yasak Elma dizisinde Lila karakterine hayat vermişti.
7 Mart 2021 tarihinde Beşiktaş’ta polis uygulama noktasında aracında uyuşturucu madde bulunduran ünlü oyuncu gözaltına alınmıştı. Otomobilinde bulunan uyuşturucunun ise sevgilisi Furkan Çalıkoğlu tarafından aracına koyulduğunu iddia etmişti.