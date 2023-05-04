Ayşegül Aldinç: Hayatım dram değil

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Aldinç, sosyal medyadaki yazılarını kitap haline getirdiğini söyledi. Sanatçı, “Kitapta hayat hikâyem olmayacak. Hayat hikâyeleri genelde sıkıcı olur. Benim de dram bir hayatım yok” dedi.

Aldinç, ailesi ile ilgili ise şunları söyledi: “Annem güzel resim yapardı. Edebi yanım ise babamdan. Teyzemin de sesi güzeldi. Küçüklüğümde şarkıcı, oyuncu, babam gibi köşeyazarı, annem gibi öğretmen olmak istiyordum. Öğretmenlik de yaptım.”

İpek Açar ve Ayşegül Aldinç, birlikte şarkılar seslendirdi.

Ayşegül Aldinç, “Tarık Akan’ın kartpostallarını biriktiriyordum. Sonra 3 filmde Tarık Akan’la oynadım” dedi.