Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri

Ayşegül Aldinç: Hayatım dram değil

Güncelleme Tarihi:

#Ayşegül Aldinç#İpek Açar#Tarık Akan
Ayşegül Aldinç: Hayatım dram değil
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2023 07:53

Ayşegül Aldinç, TRT Müzik ekranlarında yayınlanan İpek Açar’ın “İpek Yolu” programına konuk oldu.

Haberin Devamı

Aldinç, sosyal medyadaki yazılarını kitap haline getirdiğini söyledi. Sanatçı, “Kitapta hayat hikâyem olmayacak. Hayat hikâyeleri genelde sıkıcı olur. Benim de dram bir hayatım yok” dedi.

Aldinç, ailesi ile ilgili ise şunları söyledi: “Annem güzel resim yapardı. Edebi yanım ise babamdan. Teyzemin de sesi güzeldi. Küçüklüğümde şarkıcı, oyuncu, babam gibi köşeyazarı, annem gibi öğretmen olmak istiyordum. Öğretmenlik de yaptım.”

Ayşegül Aldinç: Hayatım dram değil

İpek Açar ve Ayşegül Aldinç, birlikte şarkılar seslendirdi.

Ayşegül Aldinç, “Tarık Akan’ın kartpostallarını biriktiriyordum. Sonra 3 filmde Tarık Akan’la oynadım” dedi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ayşegül Aldinç#İpek Açar#Tarık Akan

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Ne olacak bu kiracı - ev sahibi tartışmaları

BİR SORUDAN FAZLASI | Ne olacak bu kiracı - ev sahibi tartışmaları?

#Kiracı
Her şeyi kendi ağzıyla mahvetti... Prens Andrewnun Newsnight röportajı yıllar sonra yeniden manşetlerde Neden terleyemediğimi anlatayım mı

Her şeyi kendi ağzıyla mahvetti... Prens Andrew'nun Newsnight röportajı yıllar sonra yeniden manşetlerde! 'Neden terleyemediğimi anlatayım mı?'

#Prens Andrew
Kuledeki Prenslerin gizemi 540 yılın ardından yeniden gündemde... İngilterenin gördüğü en acımasız aile içi çatışmalardan biri

'Kuledeki Prensler'in gizemi 540 yılın ardından yeniden gündemde... 'İngiltere'nin gördüğü en acımasız aile içi çatışmalardan biri'

#Kral Charles