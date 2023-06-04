Ayrılığın nedeni ihanet mi? Miray Daner sessizliğini bozdu!

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Academy Day’in kapanış partisi dün gece yapıldı. Dünyanın dört bir yanından gelen yapımcı ve yayıncılar ile Türkiye televizyon dünyasının ünlü isimlerini buluşturan geceye oyuncu Miray Daner de katıldı.

Geçtiğimiz haftalarda Oğulcan Engin ile aşk hayatını noktalayan Daner, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, ayrılık hakkında da konuştu.

ANLAŞARAK AYRILDIK!

"İlişkinin bitme sebebi ihanet mi?" sorusuna cevap veren ünlü oyuncu, "İlişkimizi sonlandırdık. Evet, doğrudur. Ancak üçüncü kişilerle hiçbir alakası yok. Biz karşılıklı konuşarak böyle olmasının daha doğru olacağını düşündük. Anlaşarak bir ayrılık kararı aldık." ifadelerini kullandı.

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