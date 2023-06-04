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Ayrılığın nedeni ihanet mi? Miray Daner sessizliğini bozdu!

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#Miray Daner#Oğulcan Engin#Oğul Can Engin
Ayrılığın nedeni ihanet mi Miray Daner sessizliğini bozdu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2023 14:28

Ay Yapım’ın ev sahipliğinde IEmmy’s tarafından İstanbul’da düzenlenen Academy Day sona erdi. Etkinliğe katılan ünlü oyuncu Miray Daner, Oğulcan Engin'le biten ilişkisi hakkında ilk kez konuştu.

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Academy Day’in kapanış partisi dün gece yapıldı. Dünyanın dört bir yanından gelen yapımcı ve yayıncılar ile Türkiye televizyon dünyasının ünlü isimlerini buluşturan geceye oyuncu Miray Daner de katıldı.

Geçtiğimiz haftalarda Oğulcan Engin ile aşk hayatını noktalayan Daner, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, ayrılık hakkında da konuştu.

Ayrılığın nedeni ihanet mi Miray Daner sessizliğini bozdu

ANLAŞARAK AYRILDIK!

"İlişkinin bitme sebebi ihanet mi?" sorusuna cevap veren ünlü oyuncu, "İlişkimizi sonlandırdık. Evet, doğrudur. Ancak üçüncü kişilerle hiçbir alakası yok. Biz karşılıklı konuşarak böyle olmasının daha doğru olacağını düşündük. Anlaşarak bir ayrılık kararı aldık." ifadelerini kullandı.

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Ayrılığın nedeni ihanet mi Miray Daner sessizliğini bozdu

Oğulcan Engin ve Miray Daner sessiz sedasız ayrılmıştı...

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#Miray Daner#Oğulcan Engin#Oğul Can Engin

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