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Ayhan Aşan: Tiroit ameliyatı oldum

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#Ayhan Aşan#Ayla Aşan#Nişantaşı
Ayhan Aşan: Tiroit ameliyatı oldum
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2023 07:00

Ünlü şarkıcı Ayhan Aşan, tiroit ameliyatı olduğunu ve Kurban Bayramı’ndan itibaren sahnelere döneceğini söyledi.

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Ayhan Aşan, önceki gün eşi Ayla Aşan’la Nişantaşı City’s’deydi. Muhabirlerle sohbet eden sanatçı, yakın zamanda tiroit ameliyatı geçirdiğini söyledi:

“Çalışmalarıma ameliyat yüzünden ara verdim. Beklemediğim bir şeydi. Check-up yaptırınca ortaya çıktı. 2-3 santimlik bir kitle vardı, acilen ameliyat olup aldırdım. Şu an çok iyiyim. Bayram itibarıyla işlerime başlıyorum. Bayramda büyük ihtimalle Batum, daha sonra Kıbrıs ve Almanya sahnelerim olacak.”

Ayhan Aşan: Tiroit ameliyatı oldum



ESKİ EŞİMİ KORONAVİRÜSTEN KAYBETTİM

Yeni şarkısının klibi için eşi Ayla Aşan’la kamera karşısına geçtiğini de açıklayan Ayhan Aşan, “Eşim aynı zamandır 15 yıldır menajerliğimi yapıyor” dedi.

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Sorular üzerine eski eşinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini de söyleyen Aşan, “En büyük oğlum otizmli. Sık sık görüşüyoruz. Görüşemediğimiz zamanlar olmuştu, şimdilerde arayı kapatıyoruz” diye konuştu.

 

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#Ayhan Aşan#Ayla Aşan#Nişantaşı

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