Ayhan Aşan: Tiroit ameliyatı oldum

Haberin Devamı

Ayhan Aşan, önceki gün eşi Ayla Aşan’la Nişantaşı City’s’deydi. Muhabirlerle sohbet eden sanatçı, yakın zamanda tiroit ameliyatı geçirdiğini söyledi:

“Çalışmalarıma ameliyat yüzünden ara verdim. Beklemediğim bir şeydi. Check-up yaptırınca ortaya çıktı. 2-3 santimlik bir kitle vardı, acilen ameliyat olup aldırdım. Şu an çok iyiyim. Bayram itibarıyla işlerime başlıyorum. Bayramda büyük ihtimalle Batum, daha sonra Kıbrıs ve Almanya sahnelerim olacak.”

Haberin Devamı

Yeni şarkısının klibi için eşi Ayla Aşan ’la kamera karşısına geçtiğini de açıklayan Ayhan Aşan , “Eşim aynı zamandır 15 yıldır menajerliğimi yapıyor” dedi.

Sorular üzerine eski eşinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini de söyleyen Aşan, “En büyük oğlum otizmli. Sık sık görüşüyoruz. Görüşemediğimiz zamanlar olmuştu, şimdilerde arayı kapatıyoruz” diye konuştu.