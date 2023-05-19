Ayhan Aşan: Tiroit ameliyatı oldum

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Ayhan Aşan, önceki gün eşi Ayla Aşan’la Nişantaşı City’s’deydi. Muhabirlerle sohbet eden sanatçı, yakın zamanda tiroit ameliyatı geçirdiğini söyledi:
“Çalışmalarıma ameliyat yüzünden ara verdim. Beklemediğim bir şeydi. Check-up yaptırınca ortaya çıktı. 2-3 santimlik bir kitle vardı, acilen ameliyat olup aldırdım. Şu an çok iyiyim. Bayram itibarıyla işlerime başlıyorum. Bayramda büyük ihtimalle Batum, daha sonra Kıbrıs ve Almanya sahnelerim olacak.”
Sorular üzerine eski eşinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini de söyleyen Aşan, “En büyük oğlum otizmli. Sık sık görüşüyoruz. Görüşemediğimiz zamanlar olmuştu, şimdilerde arayı kapatıyoruz” diye konuştu.