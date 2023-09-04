Ayça Varlıer Broadway için geliyor

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2 yıl aradan sonra sadece 2 haftalığına Türkiye’ye dönecek olan oyuncu ve şarkıcı Ayça Varlıer, 19 Eylül’de sahnelenecek “Broadway in İstanbul Vol.2” müzikaliyle seyirci karşısına çıkacak. Varlıer heyecanını şu sözlerle dile getirdi: “Muhteşem bir ekibin parçası olacağım için çok heyecanlıyım. Seyircinin yoğun ilgisi ve isteği üzerine bu sene de devam kararı alan projede sürpriz şarkılarla ve düetlerle karşınızda olacağım.”

AİLEMİ ÇOK ÖZLEDİM

Amerika’da kariyerine sıfırdan başladığını söyleyen Ayça Varlıer, İstanbul’da 2 yıldır görüşemediği ailesiyle de hasret giderecek: “Kariyerimin en tepesine çıkmışken, dünyaya açılmak için daha önce de bir dönem yaşadığım Amerika’ya geldim. Ailemi, kariyerimi, her şeyimi geride bırakarak sıfırdan başladım.

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Burada binlerce kişiden biri gibi mücadele ediyorum. 2 yıldır annemi, babamı, ablamı da çok özledim. Bu proje teklifi geldiğinde düşünmeden ‘evet’ dedim. Şimdi 2 haftalığına ülkeme geliyorum. Ailemle, dostlarımla görüşeceğim, her saniyemi dolu dolu geçireceğim.”

19 Eylül’de sahnede

Mayıs ayında ilk kez sahnelendiğinde büyük beğeni toplayan “Broadway in İstanbul” projesi, gördüğü yoğun ilgi üzerine bu kez “Broadway in İstanbul Vol.2” başlığıyla yeniden seyirciyle buluşacak. Ayça Varlıer’in yanı sıra Canan Ergüder, Melisa Döngel, Özge Borak ve Tuana Yılmaz’ın sahneye çıkacağı, Nilgün Belgün’ün onur konuğu, Buray ve Selin’in de misafir sanatçılar olarak yer alacağı müzikal, 19 Eylül akşamı Uniq Açıkhava’da sahnelenecek. Gecede “Chicago”, “Cabaret”, “Grease” gibi ünlü Broadway müzikallerinden seçilen eserler seslendirilecek.